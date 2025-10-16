$!Provocan lluvias fuertes encharcamientos y suspensión de clases en sur de Sinaloa

La suspensión de actividades escolares matutinas para los diferentes niveles educativos públicos y privados es por recomendación de Protección Civil es para los municipios de Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa de acuerdo con la determinación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, informó el Gobierno de Sinaloa.

Las lluvias registradas durante la madrugada y mañana en la región provocó la suspensión de actividades escolares matutinas en los municipios del sur de Sinaloa y de algunas actividades oficiales programadas para la mañana.

Las lluvias generadas por la presencia de bandas nubosas en la región y de continuar en Mazatlán podrían ser moderadas con acumulados qué van de los 5 a los 25 milímetros o litros por metro cuadrado, lo que puede generar elevaciones pluviales leves y encharcamientos en algunas zonas de acuerdo con lo que informó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

Pidió a la población estar atenta a cualquier cambio que se presente en las próximas horas y para ello se estará informando a través de los canales oficiales de información.

También dijo que se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 grados, por ello se recomienda a quienes realizan actividades bajo los rayos del sol a estar en constante hidratación para prevenir alguna afectación a la salud.

Hasta el momento no se han reportado inundaciones en partes bajas de vialidades de Mazatlán.