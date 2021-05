$!Pucheta, Benítez y Heredia ‘monopolizan’ acusaciones en debate por Alcaldía de Mazatlán

Pucheta Sánchez le respondió: “O estás crudo o no andas bien”, y le acusó de hacer viajes al extranjero con sus amistades y tener descuidado Mazatlán

En la última participación, Benítez Torres lo acusó de no haber gobernado realmente cuando fue Alcalde, pues quienes gobernaron fueron el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y un sobrino de Pucheta.

‘Fuiste la pantalla como Alcalde’, le dice El Químico a Pucheta; ‘O estás crudo o no andas bien’, le contesta Pucheta

Señaló que fomentará la inversión pública y privada, y como la inversión privada se detona con la inversión pública, hará 60 kilómetros de pavimentación en las colonias que no necesitan, con agua y drenaje incluido.

“Nos han hecho creer que es normal vivir entre la basura, que no tengas un título de propiedad de tu vivienda, que es normal que un policía te extorsione, que no puedas ver al Presidente Municipal porque está ocupado”, expresó.

“Esos grandes intereses son los que orquestaron la alianza prianista, el voto no beneficia a los tres partidos, sino a los grandes empresarios, pero les decimos: no pasarán, el pueblo de México es un pueblo sabio y el próximo 6 de junio el mensaje será de repudio para ellos”.

Los votos que se depositen a la alianza Va por Sinaloa durante la próxima elección no serán para ninguno de los tres partidos que la integran, PRI, PAN o PRD, sino para los grandes empresarios que son los que crearon la alianza, advirtió Luis Guillermo Benítez Torres, candidato común Morena-PAS a la Presidencia Municipal.

Benítez Torres pide no votar por el ‘Prian’

“En mi gobierno nunca más habrá negocios millonarios que benefician a unos cuantos, no más compras dudosas de terrenos para panteón, no más acuerdo en lo oscurito, se acabaron las camionetas lujosas y los viajes onerosos e improductivos... daremos la bienvenida a un gobierno ciudadano responsable y que sí rinde cuentas”, manifestó Villa Rodríguez.

Judith Villa Rodríguez se presenta como la mujer del ‘cómo sí’

Judith Villa Rodríguez, candidata del Partido Encuentro Solidario, se presentó a sí misma como la mujer del “cómo sí”.

Es tiempo, dijo, que una mujer encabece la administración municipal, y lo haga con un manejo claro de las finanzas.

“No me temblará la mano para hacer los cambios que se requieren en el gobierno, porque no tengo compromisos con nadie, en esta ocasión vamos por el bienestar de los mazatlecos, no seré yo una decepción más”, declaró en el debate de candidatos a la Alcaldía que organiza el Consejo Municipal.