Que no nos silencien, piden mujeres en Mazatlán

MAZATLÁN._ Por las mujeres que hacen falta, por las que siguen en sus casas sufriendo violencia, el Colectivo Perlas del Pacífico, invita a participar en una manifestación pacífica para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, el lunes 8 a las 16:30 horas, partiendo desde el Monumento a la Mujer Mazatleca y terminando en el Monumento a Lola Beltrán, informó Scarleth Nordalh.

“Todas las que hemos sido violentadas, convocamos mañana a participar para que no nos silencien a las mujeres, porque cuando queremos alzar la voz nos quieren callar, y eso no lo debemos permitir, ya no más, la voz de nosotras se debe escuchar, y escuchar fuerte, que se nos tome en cuenta para los temas fundamentales”, declaró Elsa Bojórquez Mascareño.

Nordalh, del Colectivo Perlas del Pacífico, dijo que la manifestación es convocada por el colectivo al que pertenece, y al que se unió Sirenas Negras, pero están llamando a que se sumen todos los que quieran, pertenezcan o no a los colectivos, hombres y mujeres, sin colores ni partidos.

“Este año las condiciones son diferentes, no es lo mismo al clima que había el año pasado, aun así no queremos que la fecha pase desapercibida, queremos que sepan que seguimos en pie de lucha, por las compañeras que nos hacen falta, por las que siguen sufriendo violencia en sus casas, sobre todo en estos tiempos de Covid-19 en el que las cifras de violencia intrafamiliar se incrementaron”, declaró.

Lamentó que lo que se había logrado el año pasado, por ejemplo, las denuncias por acoso sexual y violencia de género en contra de profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de los tendederos, quedó en el olvido, pues al mandar a todos a casa las investigaciones se quedaron detenidos.

Aseguró que los colectivos de mujeres no solamente se dedican a realizar manifestaciones, sino que apoyan con asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, emocional y apoyos económicos.

De esa manera apoyaron a las Madres Rastreadoras con equipo como palas, picos, con agua y comida, además de que las acompañaron en su actividad.¿CÓMO ASISTIR?

Ante las condiciones sanitarias por el Covid-19, se invita a quienes quieran participar que:

- Usen cubrebocas

- Llevar gel antibacterial

- Que lleven dos metros de listón para preservar la sana distancia

- Se separarán en bloques, el primero para familiares de víctimas de feminicidio, el segundo para mujeres con bebés, embarazadas, discapacitadas y adultos mayores; el tercero es un contingente mixto, para los hijos, hombres y mujeres, de las participantes; otro contingente de mujeres; una batucada y una caravana.