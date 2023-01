Que se actúe, dice Alcalde de Mazatlán sobre posible desafuero de ‘El Químico’

MAZATLÁN._ Que se actúe, afirmó Édgar Augusto González Zataráin, Presidente Municipal de Mazatlán, ante un posible desafuero de Luis Guillermo Benítez Torres para que sea llevado a juicio por la Fiscalía General del Estado.

Luego de que Sara Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal General del Estado, informó que había la posibilidad de pedir un desafuero contra “El Químico” para ser investigado por la adquisición de unos vehículos que se dieron el Día de las Madres del año 2022, el Alcalde sostuvo que esto forma parte de lo que la ciudadanía quiere, justicia.

“¿Qué puedo decir?, que finalmente las instituciones tendrán que dar cuenta y que pues es parte de lo que se ha estado pidiendo, lo que la ciudadanía ha estado pidiendo, entonces, que se actúe como yo lo dije”, indicó.

El Edil argumentó que de momento no ha leído las declaraciones de la fiscal, pero dijo que todo forma de un proceso que debe seguir su curso.

“No lo he leído, porque la verdad que estaba en una reunión ahí, y ahorita con la llamada con una Senadora, no he tenido chance, pero anticipo, se había venido diciendo y manejando que era parte de un proceso que estaba y que obviamente iba a haber resultados y respuestas yo siempre dije: las instituciones que hagan lo suyo”, mencionó.

Sobre los vehículos que se están investigando, González Zataráin expresó que lo último que él supo fue que todo se adquirió con recursos de los funcionarios, o que fueron donados por empresarios, desconoce si al final fueron adquiridos con recursos de la Comuna, es algo que debe investigarse.

“En ese tema nosotros creímos, nos quedamos con la película, de que creímos que era todo donado, porque no pasó un procedimiento con nosotros, de la compra de adquisiciones, digo, porque se convoca al comité, no hubo nada de eso, eso finalmente nos enteramos nosotros, donamos ese día, televisiones, refris, cada quien donó lo que pudo como funcionario, y creímos que eran parte de donaciones de algún empresario, organización”, indicó.

“Digo, creímos, porque yo he platicado de esos temas con algunos funcionarios, que todavía quedan en la administración y que ellos se quedaron con esa película, pero en lo particular, desconozco en sí los detalles del tema”.