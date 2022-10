$!Quiere Alcalde ahorrar $100 millones en el gasto del próximo Carnaval de Mazatlán

Con esos ahorros se buscan resolver problemas de servicio público, el tema del alumbrado público, de la recolección de la basura, añadió en su mensaje el viernes al inaugurar la obra de pavimentación de un tramo de la calle Manuel Buendía, entre las calles María Elena Gómez y Alfonso G. Calderón, y de manera virtual de la calle Maclovio Herrera, entre la Avenida Francisco Solís y la calle Coronel Medina, en la Colonia Sánchez Celis.

”Yo sé que aquí no nos reclaman ahorita eso porque estamos inaugurando esta calle, pero sé que hay deficiencias y no podemos voltearnos hacia otro lado, hay que atender esas deficiencias y ocupamos ese recurso para atender las deficiencias, por esa razón mi compromiso de la mano con el Gobernador (del Estado, Rubén Rocha Moya) es que ataquemos lo más pronto posible las urgencias de este municipio de Mazatlán”, reiteró González Zataráin.

”Esas urgencias que luego molestan a la gente y que luego nos miden a nosotros como Alcalde o al Cabildo o a los funcionarios como alguien que no resuelve, que no sirvió, que no funciona, que están decepcionados, entonces queremos quitarle esa parte, ser más eficientes, más funcionales y sobre todo poder resolver”.