$!‘Quiero decirte, hijo, que seguiré escarbando, recorriendo kilómetros hasta encontrarte’

“’Quiero decirte, hijo, que seguiré en pie de lucha, escarbando tierra, recorriendo kilómetros hasta encontrarte, no descansaré hasta que esas 5 mil 464 personas en Sinaloa a la fecha, regresen a sus hogares, seguiré presionando a quien haya que presionar, aunque me ignoren, se molesten, me amenacen o me engañen’”, expresa.

María, otra madre en busca de su hijo, Zeus Ayala, reconoce que nadie la ha apoyado en la búsqueda de su muchacho, quien desde hace tres años está desaparecido, no duda en decir que desde que le quitaron a su hijo, ya no existe el Día de las Madres.

“Me urge saber de mi hijo, ya van a ser tres años que a mi hijo me lo desaparecieron y no sé absolutamente nada, y no tengo la ayuda del gobierno ni de ninguna persona que me ponga un poquito de atención y me ayude a encontrar a mi hijo”, señala.

“No hay 10 de Mayo, cuando te hace falta un hijo, no existe el 10 de Mayo, yo creo que estamos aquí, o estoy viva, porque Dios aquí me quiere tener”, añade.