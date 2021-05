$!‘Quiero que mis manos estén limpias al final del gobierno’: Diana Sosa

Y asegura que no le fallará ni a las mujeres ni a ningún otro sector de la población, porque cuando termine su mandato, si la eligen como Presidenta Municipal, “quiere que sus manos estén limpias”.

“Me he desarrollado muy bien en el manejo de las finanzas, los inversionistas confían en mí, ¿Cómo voy a llegar yo con mis manos no tan impecables a pedir trabajo tras ser Presidenta Municipal? No, así como llego ahorita, limpiecita, con muy buenos puntos, con el reconocimiento de los inversionistas con los que trabajo, de ser una mujer eficiente, muy honrada, transparente, trabajadora, de esa misma forma quisiera retirarme y que siguiera mi imagen impecable, porque también quiero mantener así la imagen ante mi familia”, declara.

El sello de su administración será apoyar a los sectores populares: las colonias que están abandonadas, apoyar al deporte, reactivar los espacios recreativos y deportivos, reactivar el empleo, mejorar los servicios públicos, no solo con la adquisición de 36 camiones de basura, sino con la reingeniería de las rutas de recolección, la sectorización de los talleres de alumbrado público para acercar la reparación y mantenimiento de las luminarias.

Asegura que sus propuestas, como la pavimentación de 80 kilómetros de calles, la introducción de servicios de agua potable y drenaje en cientos de colonias que no tienen esos servicios, el mejoramiento del alumbrado público y la seguridad pública, con la capacitación, contratación de nuevos policías y la compra de 80 patrullas, son viables.

“Me cuestionaban en el debate de candidatos a la Alcaldía que no es posible hacer tantos compromisos, pero mis propuestas son viables, es algo verídico, ya revisé los estados financieros del Municipio, me he desempeñado en el manejo de finanzas de empresas grandes y sé que puedo llevar a cabo mis propuestas”, recalca.

Puede hacerse, explica, con una buena planeación financiera, sobre todo porque no viene a hacer un mercado tipo España, sino obras viables que pueden lograrse con el recorte de gastos que no benefician a la ciudad.

García Sosa habla de transparencia en el proceso de adjudicación y licitación de obras públicas, con sesiones en vivo que todos los ciudadanos puedan ver y con la participación del Observatorio Ciudadano, para que no se entreguen las obras siempre a las mismas constructoras.

“Quiero un gobierno transparente”, reitera.

En cuanto a seguridad, reconoce que muchos ciudadanos no creen en la Policía Municipal, pero tampoco los policías se sienten parte de la comunidad, por ello la necesidad de capacitarlos y hacerlos sentir orgullosos por el servicio que prestan, para que cambie la percepción que se tiene de ellos.

Será necesario también, señala, contratar más agentes porque no hay suficientes, mejorarles el sueldo, sus prestaciones y seguros de vida; y, comprar 80 patrullas, pues en estos momentos con una sola patrulla se da cobertura hasta a tres colonias grandes.

Y remata que Diana Sosa viene a beneficiar a los ciudadanos de Mazatlán, sobre todo al sector popular y va a incrementar los empleos con la atracción de inversiones.