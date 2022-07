¡Quiero ver a mis amigos egresados, no enterrados!; alumnos de Medicina marchan en Mazatlán en protesta por el asesinato de pasante en Durango

MAZATLÁN._ Vestidos con su bata blanca y portando cartulinas donde exigen seguridad para realizar sus estudios, su servicio social y su trabajo, y que no les quiten la vida, como ocurrió con el doctor Erick Andrade en Durango, alumnos de la carrera de Medicina en Mazatlán realizaron una marcha pacífica por el Malecón del puerto, la tarde de este lunes.

”¡No quiero que mi sueño de ser doctora me cueste la vida!”, “Mis padres quieren un médico, no un cadáver!”, “¡Estudiar medicina me quita la vida!”, ¡“Quiero ver a mis amigos egresados, no enterrados”!, se apreció en sus batas y sus cartulinas.

”Ni un médico pasante más”, Justicia para el doctor Erick Andrade”, era el llamado a la marcha pacífica que terminó afuera de Palacio Municipal, en el Centro de Mazatlán.

Al pasante de Medicina lo asesinaron en una clínica de El Salto, Durango, mientras atendía a un paciente, hace días.

Con esta marcha pacífica, que fue vista por decenas de turistas y locales que se encontraban sobre el malecón, se sumaron a la protesta nacional por el asesinato de Erick Andrade.