‘Químico’ Benítez promete apertura y condiciones para el transporte en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los ciudadanos tienen derecho a trabajar de manera honesta y, en el caso de los transportistas, el único requisito es cumplir la normatividad legal federal, estatal y municipal, señaló el Químico Luis Guillermo Benítez Torres, candidato a Presidente Municipal por Morena.

Durante una reunión con dirigentes y concesionarios de la organización de transporte del aeropuerto de Mazatlán, Atamsa, el Químico Benítez les habló de las bondades que vienen para Mazatlán en materia de inversión turística e industrial y los beneficios que traerá para el sector de transporte, por lo que es su interés seguir una línea de apertura en atención y otorgar desde el municipio oportunidades para todos.

“Todos tienen derecho a trabajar de una forma honesta. Nada más tienen que cumplir con todos los requisitos que marca la ley en cuanto a la ley de tránsito estatal y municipal y nosotros apoyamos a todos por igual. No estamos a favor de unos o de otros. Todos por igual. Que todos tengan trabajo, es lo más importante”, dijo.

Por su parte, el dirigente de Atamsa, Jesús Román Aguayo, reconoció al candidato de Morena por la intervención que en su momento hizo para solucionar el problema de los bloqueos que se registraba en la ciudad.

“Han sido muchos años de gobiernos omisos en el cumplimiento de la ley. Se habla mucho del Estado de derecho, pero desafortunadamente no se hacía; venían los bloqueos, la autoridad brillaba por su ausencia y con la necesidad de que el pasajero tenía que tomar su vuelo con el riesgo de perderlo. Las autoridades no hacían nada. Es gracias a la intervención del Químico en su investidura de Presidente municipal y de hacer valer la ley, que si bien es cierto el transporte no es facultad del municipio, pero el municipio tiene también su propia ley, que es el bando de policía y buen gobierno”, señaló el dirigente transportista.

El Químico Benítez reiteró estar abierto a atender y escuchar a todos los sectores económicos del municipio.