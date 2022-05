Rastreadoras mazatlecas sí reciben apoyo del Gobernador y del nuevo Comisionado de Búsqueda, asegura Irma Arellanes

El colectivo de rastreadoras de Mazatlán, Tesoros perdidos hasta encontrarlos, sí tiene el apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya y del nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Víctor Manuel Pérez López, manifestó la presidenta de dicha agrupación, Irma Arellanes Hernández.

“Así es, ya ve que en uno de los pliegos petitorios se pidió el panteón ministerial, él (el Gobernador) nos prometió que en este año lo iba a tener, obvio que no hemos terminado el año como para poder hablar mal de él, apenas entró él y de lo que nos prometió él pues sí”, añadió Arellanes Hernández.

“Ahora no nos hemos acercado más a hablar con él porque no hemos pedido audiencia todas, pero él dijo que las puertas estaban abiertas para todas y que no iba a haber favoritismo para nadie”.

Lo anterior, lo expresó tras las declaraciones de Alma Rosa Rojo Medina, del colectivo de rastreadoras de Culiacán, Voces unidas por la vida, quien manifestó públicamente que con la llegada del nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Víctor Manuel Pérez López, a diferencia del anterior, Juan Carlos Saavedra, el Gobernador “pintó su raya” con los colectivos de búsqueda.

“Pinto su raya muy grande y eso es de lo que quisiéramos hablar con el Gobernador, de hecho yo vengo de una reunión donde estuvimos varios colectivos de varios estados y estuvieron varias personas que conocen muy bien al licenciado Víctor Manuel Pérez López (y me dijeron): Ay Alma Rosa, no va hacer nada, no sirve para nada, aquí en Guadalajara no hizo nada, era puro escritorio, siéntense con él y pídanle el plan de trabajo, qué plan de trabajo lleva para los desaparecidos y verás que no te va a dar nunca nada”, expresó Rojo Medina ante este diario el 21 de mayo.

Al respecto, Arellanes Hernández reiteró que su colectivo sí cuenta con el apoyo del Gobernador del Estado.

“El comisionado está abierto a todas nosotras, el comisionado está para apoyarnos a nosotras, de hecho cada que queramos salida ( a búsqueda) tenemos que meter un oficio, porque todo es por oficio, yo le pido las fechas a él y si él me dice esta fecha está ocupada, la próxima semana, qué le parece, entonces yo no me puedo poner en un plan que yo quiero salir en la fecha que yo diga, no, hay que estar en coordinación, no estamos peleando”, expresó Arellanes Hernández.

“Entonces, como ellas ven que tienen favoritismo, otras no, a lo mejor ellas lo ven así porque son muchos colectivos en la zona centro (del estado), pero lo que es zona sur, yo hablo por zona sur, a nosotros hasta ahorita lo que le hemos pedido, es más, hemos ido a varios lugares para poder meter seguridad, para poder meternos, hemos trabajado bien”.

Con respecto al plan de trabajo del nuevo comisionado Estatal de Búsqueda, Pérez López, a lo mejor no se los ha presentado, pero al igual el anterior comisionado, Juan Carlos Saavedra, nunca le presentó a Tesoros perdidos hasta encontrarlos un plan de trabajo, por lo que no se puede hablar del plan ni de uno ni de otro, recalcó Arellanes.

“Sí los apoyaba (el anterior comisionado), pero en el caso de Tesoros perdidos él mandaba a su gente, pero no venía él a búsqueda, la primera vez que él vino fue con Encinas (Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal), nada más, fue la única vez que él vino que yo sepa, con ellas dicen que sí iba (con integrantes del colectivo Voces unidas por la vida), pero al menos conmigo no”, subrayó Arellanes Hernández.