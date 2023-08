”Desde que empezamos en funciones, en la primera reunión de Consejo se hizo un análisis de todos los puntos críticos que hemos detectado en la Junta, una de ellas es la infraestructura obsoleta, que lo he dicho en repetidas ocasiones, ya cumplió su vida útil, tiene más de 50 años más de la mitad de toda la infraestructura”, continuó González Naranjo.

”Y a raíz de eso se han hecho obras importantes como la que iniciamos ayer (lunes) en Cerritos de hecho, es una obra de más de 14 millones y son obras que la gente tiene esperándolas por lo menos 20 años, lo mismo pasó ahí con el Colector Delfín, que es otra obra importante de alrededor de 12 millones y son obras que ya tienen mucho tiempo esperando y que en esta administración con los tres niveles de gobierno se ha podido concretar”.

Por lo que dijo que a veces la apreciación de la ciudadanía de que se compran tres carros con un valor total de más de un millón de pesos contra obras de más de 40 millones de pesos en donde se tienen que poner la perspectiva.

”Entonces sí de repente la apreciación es compras tres carros con un valor total entre todo de poquito más del millón de pesos contra obras que suman 40 millones de pesos, entonces es ahí donde hay que poner la perspectiva”, precisó el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

Lo anterior sobre críticas que hicieron vecinos de la calle Vicente Suárez y Avenida Insurgentes, en nota publicada el 11 del presente mes en este diario, de que mientras el Alcalde Édgar González Zataráin compra tres vehículos para funcionarios de la Jumapam, el problema de brotes de aguas negras y baches que ya tiene varios años, sigue causando malestar en las familias de esa parte de la ciudad y del puerto.

“Eso es el obras, tampoco la gente ve lo que viene siendo la inversión que le hemos hecho a las plantas potabilizadoras, lo que le hemos hecho a las plantar tratadoras, entonces de repente sí nos perdemos, pero hay que recordar que ésto es un todo y hay que estar en armonía con cada una de las áreas y cada una de las áreas tienen necesidades, necesidades que se fueron agudizando cuando estuvo la pandemia”, reiteró el gerente general de la Jumapam.

”Nos han tocado varios fenómenos naturales, de repente lluvias copiosas y varias situaciones, entonces en los últimos 5 años se han invertido más de 800 millones de pesos y la magnitud del problema pues ahí sigue, entonces por ahí nos encontramos de repente comentarios de qué se ha hecho o gente que nos dice que en su momento la Junta estaba muy bien, digo, si hubiéramos estado tan bien no tuviéramos estas situaciones hoy en día, entonces es eso, aclarando que la Junta no nada más es un área, no nada más es ver por obras, es algo integral”.

Expresó que en su momento se mencionó que los tres vehículos adquiridos recientemente eran para el área Comercial de la paramunicipal y eso es el principio del equipamiento de todas las áreas.

”Obviamente comenzamos por el área Comercial porque uno de los focos rojos que se platicó, a parte de la infrestructura, fue que más de la mitad de los mazatlecos no pagan el agua, entonces resulta urgente recuperar todas esas deudas de toda la cartera vencida que tenemos ahí, precisamente para generar más inversiones”, reiteró González Naranjo en entrevista junto con el Jefe de Cultura del Agua y Prensa y Difusión, José Antonio Ibarra.

”También hace no más de un mes fui a la Ciudad de México con un Diputado, pues fuimos buscando el apoyo y coincidimos en un punto, recurso hay, lo que a veces nos falta en la Junta es el recurso para poner la contraparte, por eso es muy importante recuperar la cartera vencida, así como el tema que nos dicen mucho: oiga ingeniero le va subir al recibo del agua, no, mientras tenemos cartera vencida y hay mucho porcentaje de gente que no paga estaríamos castigando a los que sí (pagan) si hacemos eso, de ahí la importancia de equipar también al área Comercial”.

Se rehabilitará la Insurgentes con inversión de $70 millones

Por su parte José Antonio Ibarra recordó que recientemente el Alcalde anunció una inversión de cerca de 70 millones de pesos para rehabilitar la Avenida Insurgentes, que incluye el cambio de toda la red hidrosanitaria, con una inversión en la primera etapa de 40 millones de pesos, eso abarca también el tramo de la calle Vicente Suárez y la avenida en mención.

”La Junta son diversas áreas, no nada más es la infraestructura, hasta ahorita donde vamos son más de mil 200 millones de pesos lo que ocupa la junta para estar al día, sin contar las inversiones que se requieran en plantas, ya sea de tratamiento o potabilizadoras, pues es un tema que no es de ayer ni de hace un año, es todo lo que se ha venido acumulando producto de diversas situaciones”, reiteró González Naranjo, entre otros puntos.

”Al final de cuentas cada gerente enfrenta situaciones diferentes y pues tienen habilidades diferentes y ahí no hay dinero que alcance porque ya viene arrastrándose de mucho atrás, pero sí resuelta importante puntualizar las acciones para ir dando pequeños pasos para la modernización de la Junta”.