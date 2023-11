La marcha bajó por la Avenida Insurgentes hasta la Avenida Reforma y de ahí avanzó por la Avenida Leonismo Internacional hacia su punto de inicio, frente a la glorieta donde confluye dicha vialidad con la Avenida de los Deportes, frente a la Biblioteca Central de la UAS, donde los participantes buscaron refugio bajo la sombra de los árboles y entonaron el Himno Nacional Mexicano cerca de las 10:30 horas.

El vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS dijo que en toda la zona sur del estado esperaban una participación de cerca de 20 mil personas en la marcha y a nivel estatal más de 100 mil entre estudiantes, personal docente y trabajadores administrativos, así como integrantes de sociedad.

Tostado Ramírez expresó que el Gobierno del Estado señaló durante muchos meses que la UAS siempre se ha opuesto a la auditoría, pero ahora manifiesta que esta institución educativa fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación que es el ente responsable de hacerlo.

”Decían que no nos dejábamos auditar y después ya empezaron a manifestar que sí somos auditados, señalado obviamente, tratando de denostar que habíamos sido objeto de observaciones, pero también es importante señalar que es un 1.4 por ciento del total de la muestra auditada la que la Auditoría Superior observa, observaciones que cualquier persona que es sujeta a una auditoría, a una evaluación, a cualquier tipo de autoevaluación inclusive pues somos sujetos a tener observaciones, pero sobre todo a mejorar, como decimos nosotros oportunidades de mejora”, continuó.

”No es que no nos dejemos auditar, somos auditados, lo que siempre hemos dicho que lo le compete a ciertas instancias auditar lo que no le corresponde, en este caso a la ASE (Auditoría Superior del Estado), la ASE quiere auditar recursos que son de origen federal y no le competen, la ASE puede auditar lo que es el recurso de origen estatal y a eso sin problema alguno en el momento que la institución lo reciba pues seremos sujetos de auditorías (de la ASE)”.