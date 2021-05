$!Realizan familiares de desaparecidos y colectivos marcha hacia instalaciones de la Vice fiscalía de Justicia en el sur del estado

“Es para visibilizar a todas las personas que están desaparecidas y meter presión sobre todo a Fiscalía (General de Justicia del Estado) porque no está haciendo su trabajo, nadie está buscando a estas personas, solamente sus familiares”.

En esta marcha que comenzó cerca de las 17:35 horas participaron cerca de 100 madres y familiares de personas de desaparición forzada, algunas de ellas a manos de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán.

“Mientras muchos pueden estar de fiesta, ellas (madres y familiares de personas desaparecidas) tienen que seguir en su búsqueda, así que por eso es esta marcha”, añadió la integrante de la Colectiva Perlas del Pacífico al precisar que por ello se hizo esta acción el Día de las Madres.

Los participantes en la marcha transitaron por un carril del Paseo Claussen y la Avenida del Mar hacia las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en mención donde familiares de las personas expusieron el nombre de sus seres queridos desaparecidos, hombres y mujeres, diciendo que algunos de ellos fueron desaparecidos de manera forzada por elementos de la Policía Municipal de Mazatlán.

Ahí mencionaron la desaparición de Glorimar López García, Rolando Ismael Rafael Cruz, Juan Carlos Rendón Muñoz, desaparecido el 6 de enero del presente año; de Jesús Eduardo González, desaparecido el 15 de enero del 2020;; Ismael Alejandro Martínez Carrizales, secuestrado el 12 de julio del 2020 y es hora que la Fiscalía General de Justicia en Sinaloa no alguna otra autoridad les da respuesta, dijeron familiares de las personas desaparecidas, por lo que exigen respuesta, entre varios más

“Yo soy mamá de Percival Cristian López, a mí me lo sacó la Policía Municipal de aquí de Mazatlán, de su casa, llegó a la Juárez y y ahí lo esperó otro policía y se lo llevó, se los carniceros para que se lo tragaran, ellos mismos están robando a nuestros hijos, por eso no hacen nada, por qué, porque no les conviene, cuántas horas hemos esperado, más de 72 horas, cuántas 72 horas hemos esperado”, añadió una integrante del Colectivo Por las Voces Sin Justicia, organizadora de esta marcha.

“El día de hoy 10 de mayo somos el municipio número 5 en todo México con mayor número de fosas clandestinas, ninguna madre se merece estar buscando a su hija, hijo, ni sus niños quedarse sin madre, desgraciadamente el problema existe y no podemos ignorarlo ni invisibilizarlo como nuestras autoridades han hecho hasta hoy, es por ello que exigimos justicia”, dieron a conocer en un comunicado que leyeron en el lugar.

“Exigimos apoyo a las madres y a las hijas de madres desaparecidas, desde el trámite más sencillo administrativo, apoyo humano y económico para las labores de búsqueda, asesoría legal, equipo y dinero para salir a buscar. muchas mujeres tuvieron que dejar sus trabajos para salir a buscar a sus seres queridos y sobre todo justicia penal”.

Exigieron que se cumpla la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, así como implementación del Protocolo Alba, de tal manera que se agilice la presentación de la denuncia de manera oportuna e iniciando la ficha y realización de la búsqueda con perspectiva de género de niñas, niños y adolescentes y garantizar una vida libre de trata, comercio y lucho o cualquier beneficio de terceros con fines de explotación sexual, tortura y otras modalidades.

“Estados hartos y hartas de que se abuse de la vida de los humanos en connivencia de intereses políticos y económicos. Garantizar la correcta aplicación de los procedimientos, reparaciones y sanciones efectivas cuando el Estado sea el culpable de las desapariciones. Funcionamiento Efectivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y Reparación integral del daño”, expusieron, entre otros puntos.

También proyectaron sobre la pared de las instalaciones de la PGJE imágenes de las personas desaparecidas y pegaron hojas con la exigencia de que esa dependencia haga su trabajo y hojas con imágenes de mujeres y hombres desaparecidos de manera forzada en Mazatlán y la región sur del estado.