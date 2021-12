Realizan manifestación frente a Juzgados de Mazatlán para exigir justicia para Valentina

Una manifestación frente a la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral en este puerto realizaron la mañana de este miércoles familiares de la menor Valentina, por la que como presunto responsable de su feminicidio fue detenido su padrastro Alberto “N”.

“El objetivo de la manifestación de mi sobrina fue para darle justicia, para que se haga justicia por la niña por todo lo que le hizo, por todo lo que pasó, porque le quitó la vida a una menor de edad y es lo que queremos, que todo el peso de la ley caiga sobre él, que no lo dejen salir, si es posible que le den cadena perpetua para que se le quite”, dijeron familiares de la menor cuyo feminicidio se cometió en la Colonia 12 de Mayo, en esta Ciudad.

“Por eso hicimos la manifestación para que se haga justicia por Valentina, porque la niña no merecía esto y no puede estar una persona libre, una persona tan ‘descebrada’, la verdad, que puede hacerle daño a otras niñas y eso no está bien, no se vale, no se vale”.