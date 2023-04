La tercera manifestación inició en el semáforo de la Avenida Ignacio Zaragoza y Aquiles Serdán, en el Centro, para doblar por la calle 21 de Marzo y culminar a las puertas del Ayuntamiento.

Esta marcha fue encabezada por el ex director de Vivienda y Tenencia de la Tierra, José Carlos González Alarcón, acompañado por familiares de víctimas de desaparición, así como parte del colectivo Por las Voces Sin Justicia.

“La seguridad viene desde el municipio, no es del Estado, porque la policía es preventiva... es del municipio porque emana de nuestra Constitución la Ley Orgánica de Mazatlán y la Constitución está basada también en tratados internacionales, que son tratados que se deben de respetar, cuando se violan los derechos humanos de todos, caen en una violación sistemática y son extraditables esas personas” aseveró..

El ex funcionario expuso que de abril de 2018 a la fecha, han habido 800 desapariciones en Sinaloa, en donde algunas pasan a ser estadística de homicidio o feminicidio y resulta que nunca se contempló como desaparición, sino fue un trato jurídico y estuvo perdido en un limbo legal.

“No es culpa de nosotros, la bronca de que no atienden la violación sistemática, ¿y el crimen de lesa humanidad qué es? La violación sistemática del gobierno contra grupos y lo dicen claramente las leyes internacionales penales, no lo dice una persona, entonces cuidado, por eso son las alertas no porque le guste estarle señalando que es un tema ahí delicado”, expresó.

La movilización, dijo González Alarcón, era contra la ola de inseguridad y desapariciones que ocurren en Mazatlán, por lo que exigieron al Gobierno municipal atender la problemática.