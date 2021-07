Realizan ‘toque de queda’ en Olas Altas, en la noche en Mazatlán

En ocasiones argumentan que es porque a la media noche lavan el malecón con pipas de agua y deben desalojar, y otras ocasiones, sin explicación que anteceda, sólo dicen que “nadie puede estar ahí” después de las ocho de la noche.

Lo cierto es que a partir de esa hora, la policía turística empieza a retirar a quienes se encuentran en el malecón, en la zona de Olas Altas, sin discriminación alguna.

“Sí te están quitando, te dicen que no puedes estar ahí a partir de ese momento, me dijeron que era porque iban a lavar el malecón pero puras mentiras, nunca lo lavan, es para que no estés ahí”, explicó uno de los jóvenes a quienes retiraron la noche del jueves.

El politólogo Ernesto Hernández Norzagaray fue también uno de los “desplazados” recientemente del malecón.

“El principio de libre tránsito viene en la Constitución, se entiende que hay una pandemia pero los municipios no pueden tomar una decisión así de restringirte el libre tránsito”, explicó.

Al parecer la medida de “expulsar” a la ciudadanía del Paseo Olas Altas es para evitar la concentración de personas por el Covid-19, aunque la misma policía turística no lo reconoce al momento de solicitar abandonar el lugar.

Meses atrás, la medida se aplicaba a partir de las 22:00 horas, pero desde el incremento de casos de contagio por el virus bajó a las 20:00 horas.

Después de retirar a las personas la policía turística se queda resguardando la zona, pero en contraste, el malecón de la Avenida Del Mar sí se observa con gente a después de las 20:00 horas y hasta la madrugada.