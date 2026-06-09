Realizarán el jueves evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán en el Paseo Olas Altas

Tras la inauguración del Mundial de Futbol que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, la tarde del próximo jueves se realizará en el Paseo Olas Altas el evento Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Quiero aprovechar para invitarlos al evento que tendremos con motivo de la inauguración del Mundial, el evento se llama Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán, que se realizará aquí en Olas Altas del Venadito al Escudo, se van a cerrar las calles a partir de las dos de la tarde hasta la noche”, expresó.

“Y bueno lo que tendremos es una fiesta del futbol, vamos a tener música de banda en vivo, vamos a tener algunas activaciones de patrocinadores y también se dará un intercambio de estampitas de futbol, pues esperamos que toda la gente participe, que vengan a divertirse sanamente el día 11 de junio que es este jueves, Amamos el Futbol, Amamos Mazatlán”.

También dijo que el próximo jueves previo y durante el partido inaugural del Mundial de Futbol con el partido entre México y Sudáfrica se encontrará trabajando.

“La verdad yo me voy a encontrar trabajando, no tengo previsto verlo y solamente sería después del partido que invitamos a toda la gente a que vaya a Olas Altas, ...me gusta mucho el futbol, el beisbol también me encanta y el voleibol también”.

Manifestó que algunos trabajadores del Ayuntamiento podrán ver el partido, otros por la naturaleza de sus funciones no lo podrán hacer, pero los que sí lo puedan hacer porque tengan trabajos de oficina no habrá ningún problema.

Además, expresó que según datos de las asociaciones de hoteles ya se esperan unas reservas de ocupación hotelera del 75 por ciento y se prevé que en julio y agosto alcancen hasta un 100 por ciento.

“Ya sabemos que este verano pinta muy bien y estaremos en la tarde con una de las asociaciones de hoteles Tres Islas intercambiando opiniones, fortaleciendo también atractivos turísticos y trabajando en conjunto con la promoción turística para este verano”, añadió.