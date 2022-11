Rechaza Gobernador que a Mazatlán vengan a vacacionar los capos del narcotráfico

MAZATLÁN._ Tras encabezar en la Tercera Región Militar la reunión de la Mesa de Pacificación en Sinaloa, el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, rechazó que a Mazatlán vengan a vacacionar los capos del narcotráfico pues dijo que a los turistas que vienen aquí no se les pide la credencial, aunque sí se les pide porque tienen que viajar identificados.

Añadió que en dicha reunión en la que participaron los comandantes de la Tercera Región Militar y de la Novena Zona Militar, entre otras autoridades, se revisaron casos como asesinatos recientes de turistas en Mazatlán y en general los asesinatos y de las personas que fallecen por feminicidio, pues todo es materia de análisis en dicha Mesa de Pacificación y se busca siempre una alternativa.

”Examinamos aquello que te puede traer secuelas nocivas, buscamos la forma de cómo prevenir cualquier otro acto de esta naturaleza, para eso nos sirve la Mesa de Pacificación, (se va hacer) lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien por cierto porque somos el Gobierno de los últimos tiempos de este estado que mejor ha iniciado en materia de seguridad”, recalcó en entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este miércoles.

Ante versiones de que en otros países Mazatlán está siendo catalogado como un lugar donde presuntamente vienen a vacacionar capos de grupos del narcotráfico y eso genera asesinatos de personas supuestamente ligadas a dicha actividad ilícita, el Gobernador dijo no saber de dónde se saca eso.

”No sé de dónde saca usted eso que le da mucho revuelo, pero yo no sé dónde dicen que vienen a vacacionar aquí los capos, ¿En Acapulco no irán?, ¿En Cancún no irán?, ¿En Puerto Vallarta?, va toda la gente, lo que pasa es que cuando vienen los turistas aquí pues no se les pide ni la credencial ni la identificación, sí se les pide porque tienen que viajar identificados, pero eso es inventos, de los medios por cierto”, añadió Rocha Moya.

Ante versiones a nivel nacional de que una de las personas asesinadas recientemente en la zona turística de Mazatlán de que presuntamente tiene parentesco con un grupo delictivo de Jalisco, el Gobernador manifestó que toro eso es parte de una investigación y en este caso las indagatorias las está haciendo la Fiscalía General del Estado pues los asesinatos son del fuero común.

”Entonces ellos son los que tiene presunciones y luego le van acercando a cierta verdad para que les sirva para integrar su carpeta, pero a nosotros no nos está y menos al Gobernador hablar de un tema que le corresponde a la Fiscalía”, continuó.

”Sí eso se dice, se ha dicho, se comente (del presunto vínculo de una de las personas asesinadas con un líder criminal), pero yo no tengo certeza y si la tuviera pues tendría que decírselo a la Fiscalía, pero no tengo certeza; (la Fiscalía General de la República) ellos intervienen cuando se pide colaboración o cuando la atraen, no es el caso, este se está investigando como homicidio del fuero común”.

Otras versiones señalan que la pareja asesinada recientemente venía como del estado de California, Estados Unidos, como turista a vacacionar unos días en Mazatlán.