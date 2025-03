Rechaza Madueña Molina que haya cargada a favor de él para reelegirse como rector de la UAS

MAZATLÁN._ Jesús Madueña Molina rechazó que haya una cargada a favor de él para reelegirse como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y dijo que considera que será un proceso electoral parejo entre todos los que se registren como aspirantes a ocupar ese cargo.

“Yo no lo veo así (que haya cargada), yo veo que la gente no ha estado a gusto, ustedes vieron cómo mantuvimos dos años complicados con mucha unidad, eso fortaleció más al interior de la Universidad y yo lo que veo es eso, lo que yo veo es mucha unidad”, añadió Madueña Molina.

“Totalmente (hay suelo parejo), el que quiera que se registre, aquí va votar toda la comunidad universitaria”.

Diversos funcionarios de la UAS, entre ellos él, estuvieron separados del cargo por un tiempo mientras se realizaban juicios en contra de ellos y de ex funcionarios de esa institución acusados de presuntos actos de corrupción, pero algunos retornaron a sus cargos tras llegar a un acuerdo reparatorio de lo que se les acusaba.

Madueña Molina recordó que en la UAS se tuvo un periodo accidentado, sin embargo, ya se está retomando todo el rumbo y la nueva Ley Orgánica de esa institución le da la oportunidad de participar en busca de la reelección a la rectoría.

“Me da la oportunidad la nueva Ley de participar y yo con mucho gusto solicité (el registro) y lo hice gracias a que vi que había apoyo por parte de la comunidad universitaria si no, no, pues no me hubiera registrado”, continuó.

Dijo que si resulta reelecto el próximo 9 de abril lo que busca en ese nuevo periodo es seguir con las políticas que le han dado resultados a la UAS, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de atención a los estudiantes, con lo que tiene que ver con la calidad de los programas, seguir fomentando lo que es la investigación y la cultura, el deporte, la vinculación que es lo que debe de hacer esa institución.

Ante señalamientos en su contra de realizar presuntamente actos anticipados de campaña, rechazó que sea así.

“Yo no veo que, la Ley Orgánica es muy clara, dice que tengo que solicitar antes del 15 de marzo (la solicitud de registro), así lo hice, el estatuto marca muy bien el camino que se tiene que seguir, pues ahí está, yo respeto lo que se comente, yo no voy a denostar a nadie, yo respeto a todos los compañeros universitarios, las que se quieran registrar bienvenidos”, reiteró Madueña Molina.

También dio a conocer que será mañana martes cuando tienen que entregarse las propuestas de los aspirantes a la rectoría de la UAS.

“Yo ya con la solicitud que hice ya me lo autorizó el Consejo Universitario (el registro), pero mañana tengo que llevar mi propuesta de trabajo para ser entregada”, añadió el actual rector titular de la UAS.