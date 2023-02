”Así es que vamos a seguir en Morena, no estoy pensando salir de Morena, voy a luchar dentro de Morena porque soy fundador de Morena, porque he sido acompañante del Presidente (Andrés Manuel) López Obrador durante 25 años y porque vamos a mantener la unidad en el movimiento”, reiteró en conferencia de prensa la mañana de este sábado el también Coordinador de los Senadores de Morena y ex Gobernador de Zacatecas.

”Es decir, una batería de encuestas elaboradas y levantadas por empresas independientes, profesionales, que tuvieran una historia de trabajo en esta materia, ahí estaríamos en disposición de aceptar, lo que no aceptamos es que sea el partido (Movimiento de Regeneración Nacional) juez y parte, es decir, que el partido las levante, que el partido organice, que el partido señale el universo de encuestados y que el partido cante los resultados, en eso no estamos de acuerdo”.

”Yo he dicho, afirmado y sostengo que un procedimiento ideal sería la elección primaria, sin embargo, el estatuto que nos rige al interior de Morena no lo contempla, contempla solo la encuesta, tendremos que modificarlo, pero hace dos días afirmé que podría existir un mecanismo que consensáramos en lo que a través de encuesta pudiera realizarse la selección de candidato a la Presidencia de la República, tres encuestas principales y dos espejo”, continuó Monreal Ávila.

”Pero sí me dejó claro también que él prioritariamente va estar con el Presidente de México y le dije que lo felicitaba porque no me esperaba otra cosa de él, su primer referente y su primer obligación moral y ética es apoyar al Presidente López Obrador, también para el grupo parlamentario”, continuó en este puerto a donde acudió al Primer Informe de Labores del Senador de la República por Sinaloa, Raúl de Jesús Elenes Angulo, al que se congregaron poco más de mil personas que acudieron en cerca de tres autobuses y otras unidades del servicio público y particular de diferentes parte de la entidad.

Entre otros puntos, dijo que es parte de los fundadores de Morena y la propuesta que se planteó a los electores en el 2018 fue construida por todos juntos, por lo que de resultar ser candidato presidencial y see electo Presidente de la República continuaría las políticas públicas del Presidente López Obrador, fundamentalmente en política social.

Agregó que nunca ha habido en la historia política del país una política social tan profunda, pero que además aunque quisiera eliminarla, cortarla no podrían porque ya es letra constitucional y eso los legisladores de Morena lo hicieron hace dos años, por lo que el artículo Cuarto Constitucional establece como obligatorio para todos los gobiernos dejar la política social.

”En materia económica el Presidente ha sido disciplinado financieramente y ha fortalecido la economía y nuestra moneda y ha cuidado los aspectos macroeconómicos, yo reforzaría solamente algunos aspectos, por ejemplo, el campo mexicano, en el campo reforzaría más, seguiría los programas, pero creo que ahí tenemos pendiente ayudar a los pescadores, a los ganaderos, a los agricultores, fortalecer al sector agroexportador”, continuó, entre otros puntos.

”La tenencia de la tierra, la regulación de la tenencia de la tierra en muchos lugares y el bienestar los profundizaría, que ha iniciado, entonces es una especie de continuidad con cambios o continuidad con mejorías a las políticas públicas que se han implementado, continuaría profundizando la vía democrática del país y reforzaría preponderantemente el cambio de régimen, continuaría con eso, con la transición política que ha iniciado el Presidente López Obrador en el 18, porque las transiciones políticas tardan, no tienen una fecha fatal ni un tiempo fatal”.

Por ello reiteró que la transformación política que inició en el 2018 debe continuar y él es parte de dicho movimiento.