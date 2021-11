Rechaza Regidor que el PAS sea responsable de crisis política en Ayuntamiento de Mazatlán

El Regidor Reynaldo González Meza rechazó que la crisis política que vive el Ayuntamiento de Mazatlán sea culpa de los ediles del Partido Sinaloense, como acsuó esta mañana el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El edil reiteró que es ilegal que Benítez Torres nombre interinos a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal y Oficialía Mayor, y si lo hace, se le podría promover juicio político.

“Hacer lo correcto no es recibir línea de nadie, yo creo que estamos trabajando conforme a la ley, estamos trabajando conforme a derecho y eso no es recibir línea de nadie, eso yo creo que es hacer las cosas correctamente bien, nada más, es lo que estamos haciendo nosotros”, añadió el Regidor González Meza la mañana de este miércoles en entrevista.

Agregó que la mayoría de los regidores del Cabildo local citaron para las 16:00 horas de hoy a la segunda reunión extraordinaria de Cabildo a la que se convoca a todos los integrantes de dicho cuerpo edilicio, incluyendo al Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, y la convocatoria ya está recibida, notificada y sellada por la Presidencia Municipal y todo se ha hecho conforme a la ley.

“La ley dice que cuando esté la mayoría de los integrantes de Cabildo se puede llevar a cabo una sesión, también la ley dice que a falta de convocatoria que el Presidente cuando la mayoría de los regidores tiene a bien mandar esa convocatoria, también se puede hacer una sesión de Cabildo”, continuó en entrevista ante personal de medios de comunicación.

“No es una lucha de fuerza, simple y sencillamente nosotros queremos hacer todo conforme a derecho, conforme a la ley, es lo que le hemos dicho siempre al Presidente, no estamos peleados con nadie, nosotros venimos a trabajar por el bien de Mazatlán, pero queremos que se hagan las cosas correctamente, es lo que estamos pidiendo”.

En la primera sesión extraordinaria del Cabildo 2021-2024 regidores del PAS le exigieron al Alcalde que de la silla que normalmente utiliza quien es el Secretario del Ayuntamiento, retirara a Santiago Campillo, un trabajador de la Dirección Jurídica de la Comuna por no ser integrante de dicho cuerpo edilicio.

Pero Benítez Torres no aceptó retirarlo argumentando que es su derecho a tener a esa persona como asesor y tras dos recesos de 15 minutos declaró la sesión permanente y se retiró a su despacho.

Después de las 10:30 horas de ese día el Alcalde se retiró del Palacio Municipal, mientras que a las 11:00 horas ocho regidores de diferentes partidos políticos reanudaron la primera sesión extraordinaria y la agotaron ese mismo día, pero no pudieron analizar las propuestas para Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Oficial Mayor porque Benítez Torres no se las presentó ni previamente les informó qué personas serán las propuestas.

Para la sesión de esta tarde citada por los mismos ocho regidores, en el cuarto punto establece que se analizará y determinará lo procedente con las propuestas que presente el Alcalde de titulares de las tres dependencias en mención, pero Benítez Torres dijo que no ha citado a sesión para hoy y para él sigue de manera permanente la primera sesión del Cabildo.

El Regidor pasista González Meza expresó que en lo personal no ha tenido ningún acercamiento con el Presidente Municipal.

“El Presidente sigue con lo mismo, él tiene la obligación, porque es una obligación nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Oficial Mayor y al Tesorero, es una obligación que la ley le da y él tiene que cumplir con las obligaciones, así como también nosotros los regidores debemos cumplir con nuestras obligaciones”, continuó.

Ante el anuncio del Alcalde del nombramiento de funcionarios interinos en esas dependencias, González Meza reiteró que es algo ilegal.

“Es una responsabilidad de él, es algo ilegal porque él no tiene la facultad legal, ciertamente él tiene la obligación de proponer, pero el Cabildo tiene la facultad de nombrar y aceptar esas tres propuestas que el Presidente haga, ...no los conocemos, n sabemos quién son pues no hemos recibido los anexos, no sabemos quiénes son las personas a las que él vaya a nombrar”, recalcó.

“En que no pueden ser interinos, la ley no marca un interinato en esas funciones, es ilegal (el nombramiento de interinos en esos cargos), ahí sí podría entrar un juicio político porque ellos estarían usurpando funciones que no les pertenecen y que no les han sido otorgadas legalmente”.