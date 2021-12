$!Recibe Mariana con alegría regalo de su padrino; la niña es sobreviviente de cáncer

“Yo ya he venido varias veces y me gusta porque hay muchas personas que vienen para acá a darle regalos a personas que no tienen con qué pagarlos, me gusta”, señala.

La pequeña estuvo muy contenta pasando la tarde en el evento en el que vio cómo se entregaban regalos a más niños como ella.

Iba acompañada de su mamá Claudia y su prima Ximena, a quien destacó, por cierto, que la quiere mucho.