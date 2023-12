El regidor coordinador de la Comisión de la Juventud y Deporte del Cabildo, Roberto Rodríguez Lizárraga, comentó que están convocados a reconocer a las y los jóvenes que merecidamente se han hecho acreedor al Premio al Mérito de la Juventud Mazatleca 2023.

“Se recibieron 19 candidaturas de las cinco cinco categorías reconocidas en el marco del premio esas propuestas reflejaron la diversidad de materias y disciplinas que las y los jóvenes incursionan tales como las ciencias sociales, la investigación científica, las artes, la cultura los negocios el cuidado del medio ambiente, el deporte, la política entre otros”, detalló.

”En la mayoría de estos casos la decisión fue difícil por la alta calidad de los postulantes y hoy después de un largo proceso finalmente estamos aquí ante siete historias de éxito”, agregó.

En representación de los galardonados, las jóvenes Natalia Quetzalli, Génesis y Samantha Guadalupe, creadores del bioplástico de camarón, hicieron uso de la palabra, expresando su agradecimiento y resaltando la importancia del apoyo de sus familias y mentores, además de aconsejar a los jóvenes a luchar por sus objetivos.

”Queremos reconocer todo este esfuerzo, porque no es un camino sencillo, aquí todos ustedes están conscientes de que es un camino lleno de sacrificios, donde te preguntas si esa fiesta donde no pudiste ir por haberte desvelado trabajando, si ese dia que estuviste tan cansado que no podías ni levantarte, si todos esos sacrificios valían la pena y el día de hoy les puedo decir que sí vale la pena todo eso que están haciendo y muchas gracias por ser una inspiración tanto para nosotras, en cada uno de sus aspectos”, dijo Natalia al resto de los galardonados.