MAZATLÁN._ Para Édgar González Zataráin no fue fácil tomar las riendas de Mazatlán hace un año como Alcalde Interino porque recibió un Ayuntamiento con inestabilidad política, sin disciplina financiera, así como con obras y compras con recursos que no estaban presupuestados.

Finalmente después de 23 días se logró que las tres personas propuestas por Benítez Torres lograran ser aprobadas por el Cabildo y tomaran posesión del cargo, entre ellas González Zataráin, ex Alcalde de El Rosario y ex Diputado local, en el cargo de Secretario del Ayuntamiento.

”El tema no era nada fácil por dos razones: una el tema de la disciplina financiera que se estaba procesando, y eso está incluso hasta documentado por la Auditoría Superior del Estado, e incluso por el propio Cabildo en donde no había disciplina financiera, se gastaba sin tener recurso aprobado, presupuestado por el Cabildo”, dijo González Zataráin a un año de distancia de esos hechos en entrevista con Noroeste en su despacho.

”Caso concreto es la Avenida Emilio Barragán, que la Emilio Barragán no estaba presupuestada, entonces sí es una obra buena, sí hay que hacerla, pero con disciplina financiera, cuando eso no estaba presupuestado qué significa, que se estaba pagando con recursos sin haber pasado por Cabildo, sin haber presupuestado y que no se podía continuar así, por esa razón nosotros determinamos que se concluyera el contrato de esa etapa (sentido de norte a sur) y volver ahora presupuestado el próximo año, contratar la otra etapa”, expresó.

”Es lo que pasó aquí, comprometieron parte del presupuesto de este año y lo otro es que vas adefando, es decir, la deuda la vas haciendo adefas (acumularla para pagarla al siguiente presupuesto) para el siguiente año y eso puede ser irresponsable porque compromete, no porque me haya tocado a mí, a quien le haya tocado, a la misma persona que estaba igual al siguiente año iba a ser menos el recurso”, continuó González Zataráin.

”Así como el aguinaldo había deudas del Municipio con proveedores, fuertes, muy fuertes que se han venido pagando, el propio Cultura que ha pagado ya ahorita arriba de 12 millones de pesos y que va a pagar más porque son veintitantos millones de pesos de deuda que está pagando y que son cosas del pasado que no estaban reguladas y que no estaban planeadas”.

”No por las urgencias, por las presiones sociales, por lo que tú quieras no podemos ir gastando lo que no tenemos y lo que no podemos tener, en eso hay que ser muy concreto, hicimos un Carnaval si tú quieres un poco austero, pero finalmente no demeritó, un Carnaval que se gastó mucho menos recursos, que tuvo ganancias, por primera vez históricamente 49 millones de pesos de recursos a favor de Cultura y que eso implicó que el Municipio no erogara esos 49 millones”.

”¿Qué es lo que pasó?, que si no atendíamos estos temas obviamente la crisis iba a continuar, era balancear primero el barco, era nivelar este tema, era sanear las finanzas y por supuesto la disciplina financiera tenía que imponerse, es decir, no gastar más de lo que no tenemos”, subrayó el Presidente Municipal.

“Lo peor que puede pasar en el tema financiero es en el tema de operatividad, nosotros llegamos y qué faltaba: camiones recolectores, la recolección estaba a un 60 por ciento, hoy la hemos levantado un poquito más del 90, no te digo que al 100 porque todavía estamos en un proceso de compra de camiones”, continuó.

”Pero era una urgencia comprar camiones, era una parálisis, había una molestia social, la gente quería traer la basura hasta la Plazuela (República), habría que entrarle de manera inmediata, así, urgente con el tema de adquisición de maquinaria para obra pública, en la zona rural estaban reclamando caminos, estaban reclamando las colonias atención, se les empezó a dar atención a partir de que compramos maquinaria”.

Se compró la maquinaria que se comprometieron en el 2022, que fueron como 38 millones de pesos, se pidió y quienes estuvieron al frente antes no hicieron nada para pagarla, se pagó ya estando al frente como Alcalde, más otra maquinaria que se adquirió.

Se le han metido a Servicios Públicos

poco más de 100 millones de pesos

El Alcalde dijo que donde también se le han metido más de 100 millones de pesos es en los colectores y cárcamos, obra que no se ve, pero que requiere urgentemente frenar los derramamientos de aguas negras que hay en la ciudad y que se tienen que atender antes que cualquier otra cosa.

Antes que embellecer, si no se atiende eso, lo urgente, entonces de nada sirve que se embellezca si va estar obscura la calle, si no va haber luminarias.

”De nada sirve que embellezcas si va estar el drenaje en la calle, si van a estar a obscuras las luminarias, si no va haber seguridad, le estamos invirtiendo mucho recurso abriendo por lo menos 200 plazas más para policías que ya se integran 100 ahora el mes próximo y que eso nos permitirá ir mitigando el tema de seguridad pública”, informó.

”Atender los problemas donde le duele (a la población), lo más urgente, la agenda finalmente de esta administración ha caído en las urgencias, quisiéramos que cayera en lo importante, sin embargo las urgencias le han comido el camino a lo importante, hay cosas importantes que hay que hacer, pero primero las urgencias, no podemos hacer un Gobierno de urgencias, hasta que no estabilicemos esto podemos decir que se atenderán aquellas cosas que son sumamente importantes”.

Los reclamos de la Auditoría Superior del Estado

Manifestó que por los presuntos desaseos financieros que se tenían al iniciar su Gobierno la Auditoría Superior del Estado hace sus reclamos como lo hace en lo que fue el Acuario Municipal, en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y en el Ayuntamiento y ellos tendrán que solventar las observaciones que se hacen.

Lo anterior como son los 800 millones de pesos que se tienen que solventar en el caso de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo que corresponde a la ASE y dentro del cúmulo de observaciones que se hacen hay cosas solventables y otras no solventables, en este caso hay muchas solventables, pero cómo se solven algo que ya no pasó por Cabildo y debe tener una sanción o algo que no estaba presupuestado y se gastó.

Esos temas que son difíciles de solventar los trae la ASE y esa instancia es la que determina qué denuncia ante la Fiscalía General del Estado qué tipo de sanción se aplica, en su momento podrían hacer los procedimientos como siempre los ha hecho.

”Qué hace la Auditoría, si es resarcitorio te obliga a que lo resarzas, si es penal te gira la denuncia ante la Fiscalía, depende el trámite que se tenga qué hacer, si es un trámite de sanción administrativa te lo turna al Órgano Interno o te la turna al Tribunal Administrativo, ellos determinarán qué conlleva cada tema”.

Sin atender las nuevas vialidades

El Presidente Municipal informó que entre las prioridades que se han dejado de atender en su gobierno una es el tema de las nuevas vialidades que no se ha podido encausar recursos, que son millonarias.”

Qué hemos dejado de atender, obviamente el tema de las nuevas vialidades, que no hemos podido encausar recursos, que son millonarias, continuar por ejemplo con la Santa Rosa para que se conecte con la zona del Libramiento Mazatlán, la Delfín que se una con la parte norte para conectar y hacer un circuito, el tema de las ampliaciones de la Gabriel Leyva incluso”, continuó González Zataráin.

”La reparación de las avenidas como la propia Insurgentes que ya está en una etapa en licitación, pero quisiéramos que eso fuera más avanzado, la Avenida Jabalíes que está de la Santa Rosa a la Avenida Venados, en el Jabalíes, muchas que traemos en proyecto que no se pueden atender, que son urgentes también, pero que nuestros recursos no alcanzan”, manifestó.

”El otro tema que urge es el plano que yo les he venido mostrando de los colectores que están colapsados, que tienen que reponerse, para evitar eso que está ocurriendo ahorita que son derramamientos, si te previenes, si vas por delante, ya saber que está colapsado, están cavernosos, que tienen hundimiento y que tarde o temprano van a colapsar de manera total, qué hay que hacer, pues abrir como le hicimos en el Alarcón, como lo hicimos allá por La Marina”.

Lo mismo como se ha hecho en otros lugares y como se va hacer en la Avenida de Las Torres, cerca del Fraccionamiento La Joya, continuó, pero son muchos, lo que se tiene que hacer es atender toda esa parte.

Para reparar toda la red de drenaje colapsada se requieren cerca de 600 millones de pesos y se busca presupuestar por parte del Gobierno del Estado parte de ese recurso que se necesita para el 2024, para el 2023 nada más se alcanzó a meter una parte que el Gobernador está ayudando con algunos cárcamos.

”Hemos estado pidiendo, yo en días pasados hay algunas imágenes donde yo acudí con el Secretario de Obras Públicas a llevarle lo más importante para Mazatlán que tiene que ver con colectores, que tienen que ver con cárcamos, que tienen que ver con vialidades, avenidas y yo entregue los expedientes para que sean incluidos en el Presupuesto 2024”, dio a conocer.

”Ya llevé incluso expedientes ejecutivos ya terminados, buscando se nos asignen, si no todo, es imposible, es mucho dinero, sí una parte de eso y que nos digan ellos te puedo ayudar con esta avenida o te puedo ayudar con este colector colapsado ya es ganancia y otro tanto que nosotros atendamos pues ahí vamos a equilibrar”.

También dijo que no se debe descuidar la zona turística.

”Y lo otro finalmente, no descuidar la zona turística, que le falta mucho, hay que no dejarla que se nos empolve, sin embargo, la hemos dejado un poquito atrás, yo no reconozco esa parte, falta meterle, no queríamos llegar metiéndole por el malecón y por la zona turística porque la gente iba decir: otra vez van por donde mismo, inician de nueva cuenta por allá”, reiteró.

”Sin embargo, no puede dejarse caer esa parte, hay que atenderse”.

Se atenderá el tema de los derrames de aguas

El Presidente Municipal expresó que en este segundo año de su gobierno, 2023-2024, y tercero para la administración 2021-2024 se atenderá primero el tema de los derrames de aguas.

”Continuar primero con el tema de los derramamientos, eso sí no lo vamos a soltar, yo lo he dicho que no es de un año, eso es un tema de constancia, de estar atendiendo eso y el otro tema es concluir con el tema del alumbrado público al 100 por ciento, eso vamos a etiquetar un recurso para darle continuidad, que no pare”.

Informó que se tienen lámparas suficientes para trabajar el resto de octubre, noviembre, diciembre y enero cuando llegue el otro presupuesto y empalmarlo y continuar con el cambio del alumbrado en todo Mazatlán, eso se tiene que garantizar a la gente; que va haber alumbrado público nuevo, que se tiene que disminuir el número de rebosamientos atendiendo los cárcamos y los colectores colapsados.

Y tercero: que se ha atender el tema de las vialidades en mal estado, que ya están viejas, en mal estado, que son de asfalto, que ya no aguantan un bacheo se tienen que cambiar, hacerlas nuevas, volver a invertirle, se está preparando para el 2024 invertirle grandes cantidades de dinero en eso.

Trabajar por las colonias y la zona rural

”¿Qué debe esperar (la ciudadanía)?, que continuaremos trabajando con las zonas más desprotegidas, más vulnerables, con las colonias, ¿qué les digo a las colonias?: que la mayor parte del presupuesto va orientado, así como lo hicimos en el 2023, va ir orientado a las zonas más vulnerables, que el presupuesto se los vamos ir dando a donde urge porque no podemos tener colonias sin agua, colonias sin drenaje, colonias sin electrificación, con tomas colectivas por falta de regularización”, recalcó.

Dio a conocer que se está regulando rápidamente, que se donen las calles y una vez que se donen las calles el Ayuntamiento pueda introducir los servicios básicos.

”No puede haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, tenemos que darle en el tema de servicios públicos a todo mundo piso parejo, eso incluye la zona rural, que hemos venido trabajando muy bien con la zona rural, muy de la mano, puedo decir porque antes difícilmente se les daba un trato como se lo hemos venido dando con obra, con atenciones, con escucharlos”.

Se ha escuchado a los pobladores, perro también a los representantes que son los comisarios y síndicos, a los cuales este año prácticamente se les duplicó el salario.

”No olvidar la zona rural, no olvidar las colonias, las zonas desprotegidas y apurarnos con el tema de la regularización de la tenencia de la tierra, que eso implique que tengan servicios y que implique que cesen un poquito las demandas que nosotros como Municipio o por lo menos no le heredemos al Municipio de demandas por ese tipo de cosas, de atreverse a pavimentar calles sin certeza jurídica”.

El miércoles 25 de octubre González Zataráin entregó por escrito su Informe de Gobierno 2022-2023, en el que destacó que al asumir el cargo como Alcalde sustituto del Municipio de Mazatlán se pasó de la inestabilidad a la estabilidad política, a la estabilización del pueblo mazatleco atendiendo y resolviendo los problemas fundamentales, aunque no se ha concluido.

En su mensaje ante el Cabildo recalcó que su administración ha trabajado en tres ejes que son la apertura para hacer un gobierno en conjunto con la sociedad organizada, la disciplina financiera y la transparencia.

Ante la cercanía del periodo electoral del 2024, González Zataráin reiteró que no sabe todavía si buscará un cargo de elección popular porque eso lo decidirá en diciembre.

”No lo sé todavía porque eso lo vamos a decidir por allá en diciembre, lo que sí es que nosotros aseguremos que el Presupuesto al 2024 se trabaje en ese plan, eso sí lo tenemos seguro y cómo lo aseguramos, a través de Cabildo, a través de presupuestos, a través de organizaciones que ya se están sumando a la vigilancia para que el presupuesto se aplique de manera correcta, a través del Órgano Interno, del Observatorio Ciudadano, a través de los empresarios y sectores empresariales”.

Dio a conocer que el martes pasado se reunió con ellos precisamente para explicarles que no puede abandonar esta ruta.

”Independientemente de quién esté (el próximo año como Alcalde) la ruta a seguir es esa, estamos obligados, entonces por lo menos el presupuesto del 2024 va caminar por esa ruta y de eso sí podemos garantizar tanto el Cabildo como un servidor que el 2024 está garantizado en esa ruta (el) presupuesto que le corresponde al 2024”.

El actual Cabildo lo va aprobar, planear, socializar, ponerle los mecanismos para que no se modifique a menos que sea una súper emergencia que obliga a cancelar y poner cualquier cosas, pero de ahí en fuera un presupuesto aprobado difícilmente se puede modificar a menos de que sea una emergencia, reiteró.

”Entonces lo vamos a dejar etiquetadito, 2024 finalmente yo si me quedara concluyo en octubre del 2024 con presupuesto ya etiquetado, y si no me quedo el presupuesto sigue tal cual, el mismo plan, 2024 sigue conmigo o sin mí porque así se quedará en el presupuesto”, enfatizó el Presidente Municipal de Mazatlán.