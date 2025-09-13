Reforzará SSPM estrategias de vigilancia tras recientes hechos de violencia en Mazatlán

Con la finalidad de diseñar estrategias y operaciones que permitan prevenir nuevos incidentes de alto impacto, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán analiza cada hecho de violencia que se registra en el puerto de manera particular en la mesa de seguridad.

Así lo informó el titular de esta dependencia, Jaime Othoniel Barrón Valdez, quien aseguró que la corporación mantiene este esquema de análisis para reforzar las estrategias de vigilancia y poder realizar acciones concretas ante estas situaciones.

Tras el reciente ataque armado que ocurrió en la avenida Gabriel Leyva el pasado viernes, el cual dejó como saldo una persona sin vida, Barrón Valdez señaló que la dependencia mantiene un proceso constante de evaluación y ajustes operativos.

“Si, en cada evento se analiza de manera particular. Nosotros lo comentamos en la mesa de seguridad, todo eso se analiza ahí y de ahí se parte para realizar las estrategias y operaciones pertinentes, para ir avanzando”, comentó.

El secretario de seguridad detalló que existen datos importantes sobre el hecho, pero señaló que, por aún encontrarse bajo el proceso de investigación, será la Fiscalía General del Estado la encargada de procesar y dar a conocer la información.

“Hay datos importantes en el evento de ayer, pero lamentablemente no se los puedo compartir, pero vamos a proporcionarlos en Fiscalía”, declaró.

Barrón Valdez reconoció que en los últimos días se han registrado distintos hechos que generan preocupación entre la población, sin embargo, insistió en que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal trabaja en coordinación con corporaciones estatales y federales para fortalecer la vigilancia en zonas estratégicas del puerto.

Así mismo, reiteró la importancia de mantener labores preventivas y un contacto directo con la ciudadanía para atender cualquier reporte que contribuya a la tranquilidad de los mazatlecos.