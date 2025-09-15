$!Refuerzan la seguridad en Centro de Mazatlán a horas de la ceremonia del Grito de Independencia

A unas horas de que se lleve a cabo la ceremonia del Grito de Independencia en Mazatlán, elementos policiales de los tres niveles de Gobierno patrullan la zona del Centro y sus alrededores en busca de repeler cualquier incidente que se pueda presentar.

Desde oficiales de Guardia Nacional hasta personal del Ejército Mexicano realizan los respectivos rondines de seguridad por las calles aledañas a Palacio Municipal, donde se cerraron las calles desde las 9:00 horas, por lo que acceso se mantiene únicamente a pie.

Patrullas de Policía Municipal y Estatal también vigilan el perímetro desde la zona de Machado, Olas Altas, Paseo Claussen y Miguel Alemán; donde se espera que por la tarde inicien los llamados “barridos” de revisión para evitar que los asistentes al Grito ingresen con objetos peligrosos.