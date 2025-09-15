$!Refuerzan la seguridad en Centro de Mazatlán a horas de la ceremonia del Grito de Independencia

A unas horas de que se lleve a cabo la ceremonia del Grito de Independencia en Mazatlán, elementos policiales de los tres niveles de Gobierno patrullan la zona del Centro y sus alrededores en busca de repeler cualquier incidente que se pueda presentar.
Desde oficiales de Guardia Nacional hasta personal del Ejército Mexicano realizan los respectivos rondines de seguridad por las calles aledañas a Palacio Municipal, donde se cerraron las calles desde las 9:00 horas, por lo que acceso se mantiene únicamente a pie.
Patrullas de Policía Municipal y Estatal también vigilan el perímetro desde la zona de Machado, Olas Altas, Paseo Claussen y Miguel Alemán; donde se espera que por la tarde inicien los llamados “barridos” de revisión para evitar que los asistentes al Grito ingresen con objetos peligrosos.
Asimismo, también se pudo ver a gente de la Policía Municipal y Marina vigilando en el área del malecón desde Valentinos hasta Monos Bichis; mientras que en avenidas como Ejército Mexicano, Cruz Lizárraga y Rafael Buelna también se vio movimiento policial.
El operativo de Seguridad para los festejos del Grito en Mazatlán contará con mil 500 elementos de las distintas corporaciones resguardando a la población en todo momento; pues cabe recordar que Mazatlán es de los pocos municipios en Sinaloa que no canceló las festividades de este día.