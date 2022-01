$!Registra poca afluencia el Centro de Convenciones de Mazatlán, centro de vacunación para menores de 14 años

MAZATLÁN._ Un número no mayor de 600 jóvenes de 14 años ha ingresado la mañana de este miércoles al Centro de Convenciones para recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer.

Además, señalaron que ha habido personas que acuden a este centro de vacunación de manera equivocada porque no revisan la información oficial.

“Ha habido quienes se tienen que regresar porque no checan las páginas oficiales, se dejan guiar por el ‘es que me dijeron que aquí era’, y no se informan como debe de ser”, expuso un brigadista de vacunación.