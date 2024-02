El Alcalde Édgar González Zataráin reiteró la defensa de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán para que no arda en la Quema del Mal Humor la noche del próximo sábado previo al Combate Naval, por los derrames de aguas en diferentes puntos de la ciudad.

”No, yo creo que no (debe arder en la Quema del Mal Humor), todavía no, quién sabe más adelante, ahorita todavía no”, expresó González Zataráin tras manifestar que no sabe qué figura arderá en la Quema del Mal Humor este año y ante el apoyo que hacen algunos mazatlecos de que quien sea quemada es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán por los constantes derrames de aguas negras y potable.

Agregó que corresponde al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán determinar qué figura arderá en la Quema del Mal Humor del Carnaval.

”Yo lo que he dicho es que la debieron de haber quemado antes, estos problemas no son de ahorita, estos problemas de la Jumapam no es de hace un año, ni de hace dos ni de tres”, continuó el Presidente Municipal.

Recordó que tras el cierre y desmantelamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Crestón en el 2021 ha provocado una serie de problemas mayores porque esa tenía una capacidad de mil 200 litros por segundo y las que operan actualmente son una de 300 litros por segundo y otra de 350 litros por segundo, que es menor a lo que se tenía.

”Entre eso y el crecimiento de la ciudad, pues está creciendo enorme, con más edificios, en donde la tubería sigue siendo la misma, por qué creen que estamos viendo el tema de que hoy en la Colonia Juárez los diámetros de los drenajes en el tema de la Insurgentes, y esa fue una observación que yo les hice, que no fueran los mismos diámetros (sino mayores), porque entonces no estás pensando a futuro, estás sustituyendo algo que tiene 40, 50 años por algo similar, nada más el material más moderno, pero los diámetros igual”, continuó.

”Entonces nosotros lo que dijimos no, cámbialos y amplía los diámetros, entonces se está haciendo eso, eso debieron haber hecho en muchos lugares como no se hizo en la Camarón Sábalo, como no se hizo en la Rafael Buelna, como no se hizo en la Rodolfo T. Loaiza, como no se hizo en el Centro Histórico, entonces debieron de haberlo hecho, de haber previsto eso, pero luego de enojan porque dicen que regreso al pasado, bueno, es como una referencia, tengo que hacer referencia de dónde viene el problema, no necesariamente de la persona, de dónde viene el problema”.

Por ello reiteró que la JUmapam no debe arder en la Quema del Mal Humor de este año, quizá más adelante.