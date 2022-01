Reitera Secretario del Ayuntamiento que consulta para el Carnaval no es determinante para realizarlo

La consulta a la ciudadanía no es determinante para realizar el Carnaval de Mazatlán 2022, pues dependerá de las condiciones de salud y de cómo esté el Semáforo sanitario del Covid-19 en ese momento, reiteró el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

Édgar Augusto González Zataráin recordó que el año pasado ya se hizo una consulta ciudadana en la que la población determinó que en esa ocasión no hubiera Carnaval, por lo que la que se contempla para esta ocasión no es algo que venga a sorprender.

“Incluso el tema de las consultas pues obviamente en municipios como éste son importantes y más en temas en temas que tienen que ver con la salud, yo creo que el propio ciudadano debe decidir si quiere participar en la consulta, bienvenido, qué bueno, que yo estoy seguro que sí porque ha estado preguntando mucha gente que cuándo, hay demasiada gente preguntando que cuándo van a participar”, añadió González Zataráin.

“Incluso sectores que nos decían, vendedores de playa que nos decían nos interesa participar en la consulta, queremos saber cómo va estar y cuándo va ser, entonces nosotros hemos canalizado a las áreas donde están organizando ese tema”.

Expresó que hay una efervescencia para la consulta que se realizará el domingo 6 de febrero y en lo personal ha estado recibiendo muchas llamadas en ese sentido de cómo y cuándo va ser y eso es bueno, la verdad no se le ve nada malo.

“El resultado, lo que resulte ahí, pues obviamente lo dijo el Alcalde ayer, va depender también del cruce, cómo esté la situación de salud, cómo esté el Semáforo (epidemiológico), cómo estén las condiciones, no es determinante, lo dijo el Alcalde, el Alcalde dijo no es determinante, siempre vamos a cruzarlo con la situación que tengamos en materia de salud”, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Ayuda y va ayudar mucho, pero vamos a cruzarlo”.

La mañana del jueves el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que la consulta no se realiza para hacer el Carnaval, es para no hacerse si el pueblo no lo quiere aún si hubiera semáforo verde.

“La encuesta no se hace para hacer el Carnaval, es para no hacerse si el pueblo no lo quiere aún cuando hubiera semáforo verde”, reiteró Benítez Torres, “es una herramienta para saber si el pueblo quiere o no quiere el Carnaval, si alguien no le interesa a mí sí me interesa porque yo soy gente que proviene de un movimiento transformador”.

“Si la gente dice no aún cuando el Consejo de Salud nos lo permitiera no habría Carnaval, esa es la importancia, que escucho al pueblo, si el pueblo dice que sí y estamos en rojo pues no habría Carnaval, esto es muy claro, si el pueblo dice que sí y el semáforo es rojo pues no habría Carnaval, eso siempre lo dije, pero si al revés sucede, que estemos en verde y el pueblo dice que no quiere Carnaval no hay Carnaval”.

Reiteró que el semáforo que cuenta es el del Consejo Nacional de Salud y si el pueblo decide hacer en Carnaval, aunque el Semáforo epidemiológico esté en verde se aplicarían protocolos de salud.

Por su parte el director del Bienestar y Desarrollo Social de Mazatlán, Tonatiu Guerra Martínez, dijo el mismo jueves que la consulta se realizará el domingo 6 de febrero y para ello se instalarán alrededor de 12 puntos de votación, la ves pasada fueron 6, ahora se tendrá una mayor cantidad de ellos.

“Y casi van a ser los mismos en donde están los Centros (de Desarrollo) Comunitarios o los centros Cide (Centro Integral de Desarrollo) y la Juárez, la Pancho Villa, lo clásico, la Salvador Allende, la Flores Magón y el Centro de la Ciudad, se mandarán hacer las boletas necesarias”, continuó Guerra Martínez.