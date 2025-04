Reitera SSP que operativo de Semana Santa en Mazatlán abarca toda la área turística, zona urbana y zona rural

MAZATLÁN._ Con el Operativo Estatal de Semana Santa 2025 en marcha, Jaime Othoniel Barrón, Secretario de Seguridad Pública Municipal, reiteró que en Mazatlán se está trabajando para resguardar todas las zonas de la ciudad durante las vacaciones, es decir, zonas turística, urbana y rural.

Barrón señaló que desde el lunes pasado (fecha del inicio del operativo en el puerto) ya está en marcha el plan operativo particular que diseñaron para el municipio de Mazatlán, en el cual la zona turística es prioritaria, pero sin descuidar las colonias y calles de la ciudad.

“Es toda la zona, toda la zona turística de manera principal, también algunos lugares de la zona rural y urbana; entonces es un operativo muy completo el que ya se presentó y tenemos cubierto cada uno de los puntos, así como de manera prioritaria toda la zona turística por la cuestión del mar, del agua”, precisó Barrón Valdez.

“El plan operativo se encuentra diseñado para eso, para tener un cierto número de elementos en la zona donde habrá mayores aglomeraciones. Y también los trabajos preventivos que realizamos de manera cotidiana, los trabajos municipales, con la misma coordinación con las autoridades estatales y federales”.

Mencionó que de el lunes a la fecha, no se han presentado eventos de impacto que generen violencia o inseguridad en la ciudad, por lo que el objetivo de saldo blanco en esta Semana Santa y Pascuas está arrancando con el pie derecho gracias a la intervención de los tres niveles de Gobierno.

“Estamos sin novedades, estamos sin eventos de impacto, no tenemos salvamento hasta ahorita, no tenemos ningún incidente, esperemos que siga así y tenemos la mejor de las certezas de que sí va a ser. Todo va bien, todo va en saldo blanco hasta ahora”.

ATIENDEN A UNA PERSONA HERIDA DE BALA

Por otro lado, el Secretario de Seguridad comentó que ayer viernes atendieron el caso de una persona herida de bala en Pradera I que fue por su propio pie al hospital. Hasta el momento no hay reporte oficial de la situación, aunque se cree que pudo haber sido un proyectil perdido; por lo que ahora es la Fiscalía quien se encarga de la investigación.

“Sí, tenemos una persona lesionada por arma de fuego, aún no hay datos, no tenemos con precisión cómo fueron los hechos, nosotros lo atendimos, pero ya que estaba en el hospital, donde él se trasladó por sus propios medios”.

“No, no fue un incidente, la persona escuchó un disparo, sintió un impacto, tal vez perdida, no sabemos tampoco con exactitud y ya serán las Fiscalías que van a hacerse cargo de las investigaciones pertinentes. No tenemos más información que la que nos proporcionó manera muy general cuando recibía atención médica”.