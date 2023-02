Oficialía Mayor no ha otorgado ni otorgará permisos para la renta de sillas durante los desfiles de Carnaval de Mazatlán 2023, aseguró Verenice Oleta Benítez, titular del área.

A través de un comunicado, la funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en engaños de quienes ofertan sillas de renta a través de redes sociales, pues el Gobierno municipal se mantiene en la posición de no permitir el acaparamiento de espacios en el malecón por parte de quienes buscan hacer negocio en este evento.

“Oficialía no ha otorgado permiso alguno, claro que ha habido solicitudes, como todo la gente lo intenta, pero tenemos que ponderar como siempre el bienestar y el derecho colectivo por sobre los intereses individuales y grupales. Ahí es decirle a la ciudadanía que no se dejen engañar, porque desafortunadamente hay gente que cae en ello, va a haber una vigilancia permanente y no se va a permitir el acaparamiento de sillas ni de espacios públicos”, señaló.

La Oficial Mayor agregó que a quienes se sorprenda tratando de rentar sillas, se les decomisará el mobiliario y se les aplicará una sanción que puede ir de los 100 a los 150 salarios mínimos.

Además, sostuvo que la vigilancia será permanente por parte del personal de la Subdirección de Comercio, con apoyo de personal de otras áreas del municipio.

En cuanto a los permisos temporales que otorga la Comuna para la venta de puestos semifijos y ambulantes durante el Carnaval, Oleta Benítez dijo que hasta el momento se han otorgado alrededor de 100, todos a vendedores locales, sin embargo, esperan un repunte en este tipo de trámites durante los primeros días de la semana.