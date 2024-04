“Así como ahí nos ha estado pegando en otros lugares, ya mejoró, pero hay que no soltar el tema, hay que estar encima de ellos y darle garantía a los ciudadanos de que se tiene que trabajar mucho, por ejemplo, un día antes habían logrado desactivar y detener a una banda que andaba a los adultos mayores fraude ando y quitándoles las tarjetas y el recurso, entonces se detuvo a esa banda, entonces como hay hechos positivos hay hechos negativos, lamentable digo, no quisiéramos que hubiera ninguno, pero hay que seguir trabajando duro en materia de seguridad pública”.

Tras el asalto a un residente canadiense la mañana del lunes en el Fraccionamiento Sábalo Country, quien fue herido de bala en el abdomen, la mañana de este martes un grupo de ciudadanos extranjeros y mazatlecos realizaron una manifestación frente al edificio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y bloquearon durante algunos minutos la circulación vehicular en la Avenida Camarón Sábalo para exigir mayor seguridad pues dijeron que se ha registrado una serie de asaltos a mano armada en esa zona de la ciudad.

En entrevista la mañana de este martes el Presidente Municipal dijo que se habían tenido muchos meses de tranquilidad en materia de seguridad pública y luego se han presentado unos repuntes como el del lunes y se le tiene que poner bastante atención en esto.

”Le hemos pedido al Secretario (de Seguridad Pública) que se apliquen con todo y sobre todo al director de Seguridad Pública, a Pablo, que se aplique, ellos saben en dónde está la incidencia y los focos rojos, pues ya no tienen pretextos, tienen patrullas, tienen elementos, han llegado más de 100 elementos nuevos que egresaron de la Academia, van a egresar otros 50 más en los próximos días, entonces tienen suficiente personal ya, ya no podemos tener ese pretexto, hay que aplicarse en el tema de seguridad”.

González Zataráin precisó que además de ese foco rojo que está muy focalizado en la zona del Fraccionamiento Sábalo Country se tiene otro en el fraccionamiento Santa Fe, al sur de la ciudad, que es un lugar de mucha invasión.

”Ahí es tierra de nadie prácticamente porque todo mundo va y se mete a una casa, es un fraccionamiento muy grande, abandonado y la gente que vive bien está rodeada de gente que no quiere vivir bien, osea que anda mal, es un punto, un foco rojo, Santa Teresa es otro punto rojo que tenemos identificado y algunos otros con menor incidencia, pero sobre todo esos puntos que te menciono son los de mayor incidencia”, continuó el Alcalde.

Recalcó que aunque la persona herida de un balazo en un asalto el lunes no fuera canadiense sino mazatleco, alarma porque finalmente es un ciudadano que aquí radica, el problema es que no hay una ciudad que no esté libre de ésto, no es consuelo eso, pero sí se tiene que evitar ese tipo de hechos a lo más que se pueda, porque al principio no había suficientes elementos policiales, hoy ya se tienen más, aunque no es suficiente todavía al 100 por ciento como se quiere, pero va avanzando.

”No se ha relajado la seguridad, son repuntes, por ejemplo, hemos detectado dos grupos que vienen de fuera, este que detuvieron (por presuntamente clonar tarjetas bancarias), que no son de aquí, no son mazatlecos, no son sinaloenses, que caen a las ciudades y hay que detectarlos a tiempo, este otro del asalto de ayer se cree de una célula que viene de Culiacán, hace dos semanas detuvieron a unos de Culiacán también precisamente”, continuó.

”De pronto tenemos ese tipo de hechos porque aquí más o menos ya tienen monitoreados las zonas y a los vagos cómo se mueven, pero de repente te llegan, como un tiempo llegaron robando exactamente puros relojes, se iban a los restaurantes y son esos que van de paso, el asunto es que los detectes a tiempo y los puedas atrapar, por lo menos se han venido deteniendo estas células que nos han caído y estoy seguro que los van a detener porque ya hay una línea ahí”.

También dijo que cuando los policías hacen retener arremeten contra el que menos culpa tiene y en su caso no está muy de acuerdo en que se instalen puntos de revisión a motociclistas porque lo hacen contra en que no tiene casco, que viene de la obra, que viene cansado, que va saliendo del trabajo y todavía le quitan la moto, además quien anda mal su modo de operar lo va modificando, porque ahorita usa una moto, después un taxi, luego un automóvil.

”Esto es fácil de detectar si te aplicas porque hay cámaras, hay lugares donde puedes irle dando seguimiento a ese tema”, reiteró.

Para prevenir asesinatos como el del lunes al sur de la ciudad manifestó que hay muchos rondines, ha bajado mucho la incidencia delictiva en esos lugares porque casi todos los días había problemas.

”Seguir insistiendo con ese tema de los rondines ahí, el otro asunto es que los puntos carreteros no relajarse, los puntos carreteros funcionarios muy bien cuando hemos tenido eventos y si te fijas no hay incidencia, hay saldo blanco porque los puntos carreteros son efectivos, los ingresos a la ciudad y las salidas han sido efectivos, inhiben, entonces yo creo que si no permanecen todos los días sí esporádicamente tenerlos ahí, vamos a pedir que se vuelvan a reactivar esos puntos”, recalcó el Alcalde González Zataráin.