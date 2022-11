Renuncia gerente general de Jumapam; solo duró en el cargo 15 días

MAZATLÁN._ José Manuel Tostado Hernández, quien rindió protesta como gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el pasado 5 de noviembre, renunció a su puesto solo 15 días después, informó el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin.

El Presidente Municipal explicó que por motivos personales, Tostado Hernández decidió dejar el puesto que ostentaba Osbaldo López Angulo durante la segunda etapa de Luis Guillermo Benítez Torres como Alcalde, pero que salió pocos días después de la llegada de González Zataráin al cargo.

El Alcalde explicó que el martes rendirá protesta el nuevo gerente general, Jorge González Naranjo, quien ya trabaja dentro de la paramunicipal como gerente comercial.

“Aún no se da, pero se está convocando para el próximo martes, a las 8:00 de la mañana, sesión del consejo precisamente para hacer un cambio, el que venía funcionando como gerente comercial va a ocupar su lugar, es parte del mismo equipo que estaba en Jumapam, nada más que el que estaba de gerente general ha tenido dificultades personales, y por esa razón no se ha visto mucho”, indicó.

González Zataráin recalcó que el motivo de su renuncia fueron temas personales, y no porque sintiera que no podía con el puesto.

“Me había pedido permiso para estar fuera, luego se le ha dificultado...pero ya me lo había dicho verbalmente”.



- ¿No será que no pudo con el paquete?

- No creo, porque pues apenas iba iniciando, no está fácil, el tema de Mazatlán, Jumapam no es cosa sencilla, vean cómo hay problemas en todos lados en materia de alcantarillado y drenaje.