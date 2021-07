‘Repasa’ Obras Públicas limpieza de canales, en Mazatlán

MAZATLÁN._ A pesar de que durante varios meses la Dirección de Obras Públicas se dedicó a limpiar los 57 kilómetros de canales pluviales que forman parte de la Ciudad, han tenido que regresar a algunos puntos porque de nuevo se llenaron de basura, escombro, ramas de árboles y hasta árboles, señaló José Daniel Tirado Zamudio, director de la dependencia.

“Ahorita estamos haciendo relimpieza de los primeros canales que se limpiaron y en los que ha crecido otra vez la maleza, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en Hacienda Victoria, por la Mazatlán I, que ya se había limpiado, en San Fernando, que se limpió hace algunos meses”, comentó.

El funcionario municipal lamentó que siguen encontrando basura y escombro en los canales, indistintamente de la zona geográfica, es decir, en todo Mazatlán.

Últimamente, dijo, encontraron escombro en la López Mateos; a El Toreo se tuvieron que regresar a limpiar porque tiraron ramas de árboles y basura.

“Ahorita no hemos encontrado cosas tan voluminosas, pero sí basura y escombro, plantas y ramas, nos llevamos meses limpiando, algunos requieren limpieza más constante, otros no tanto, los revestidos pueden pasar un año sin limpiarse, pero los que no están revestidos, requieren limpieza cada tres meses, cada cuatro meses”, dijo.

Respecto de la conexión de los canales pluviales que se construyen en el Centro desde el año pasado, Tirado Zamudio, dijo que están trabajando en la API y estaban a la espera de un permiso para el cruce de la vía del ferrocarril.

Ignora, comentó, si ya les entregaron el permiso porque es una obra del Gobierno del Estado y el Municipio recibirá la obra para la Ciudad cuando esté terminada.

Dijo que lo mismo pasará con las obras de la Gabriel Leyva y la Circunvalación.

Respecto de esta última obra, se les cuestionó sobre las quejas que se han recibido por la supuesta mala calidad de las luminarias que se están instalando, dijo que no las ha verificado, pero lo hará al momento de que se la entreguen y, de ser de mala calidad, se hará el señalamiento.

“No queremos recibir una obra que a los tres meses nos dé problemas”, recalcó.