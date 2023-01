Reporta SEPyC asistencia en escuelas del 98% en Mazatlán

El 98 por ciento de la matrícula de alumnos en Mazatlán acudió al primer día de clases tras las vacaciones decembrinas, informó José Juan Rendón Gómez, jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública.

Informó que en los municipios de Concordia y San Ignacio, que también supervisa, el nivel de asistencia es similar.

Rendón Gómez indicó que tanto alumnos como maestros acudieron sin problemas a los planteles educativos, la mayoría ha vuelto sin complicaciones a las aulas luego de las vacaciones de invierno.

“Estuvo muy bien, tenemos un 98 por ciento de asistencia, de maestros y alumnos, estamos bien gracias a Dios”, manifestó.

Agregó que los hechos de violencia suscitados durante el jueves y días posteriores en algunos puntos de Sinaloa, sobre todo Culiacán y Escuinapa, no mermó la confianza de los padres de familia para llevar a sus hijos a la escuela, y se registró una buena afluencia.





¿El tema de la violencia no mermó en nada la asistencia?

“No, afortunadamente no”.