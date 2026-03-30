$!Reportan estable y sin lesiones de importancia a primer minero recatado en Rosario

Luego de su rescate en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, durante la madrugada de este lunes, así como su posterior traslado al Hospital General “Martiniano Carvajal” de Mazatlán, encargados reportan que el minero se encuentra en condición estable, consciente y sin lesiones de importancia que pongan en riesgo su vida.

Lo anterior lo confirmó el Subdirector Médico del Hospital, César Tonatiuh Rocha Puente, quien contó que el hombre, de nombre José Alejandro Cástulo, de 44 años, recibió hidratación debido a que llegó un poco desorientado.

Por lo tanto, aún se mantiene en observación al cuidado de un familiar.

“A su llegada de este paciente llegó con una ligera desorientación, sin embargo, ya ahorita, posterior a la hidratación que se le inició, el paciente ya está consciente, orientado, asintomático, trae ahí ligeras escoriaciones en las piernas, en los brazos, pero hasta ahorita ninguna lesión de importancia que ponga en riesgo su vida”, declaró Rocha Puente.