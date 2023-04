En materia de seguridad pública expresó que la ciudad se encuentra tranquila hasta el momento, no hay quejas, se reguló el cobro de los baños públicos, que su uso es gratuito, se ha estado moviendo gente que se ha querido pasar de lista cobrando por el uso de ellos.

“Hay puntos de los módulos y además hay puntos de vigilancia de Policía y Tránsito sobre lo que es el malecón y la banqueta del malecón y es precisamente para evitar, eso, congestionamientos, que muevan el tráfico, que no permitan que ni vendedores, ni pulmonías, ni aurigueros estén obstruyendo el paso, es la única forma, que fluya porque no tenemos más vialidades, esta es la principal (el paseo costero)”.

“Los que ponen a veces el desorden son los del transporte público, entonces vamos a estar muy encima de ellos para que fluya, tratar de que no se paren con música bloqueando las avenidas principales y esto fluya rápido, que corra, que los vendedores, los repartidores que tienen aquí en el malecón son muy indisciplinados porque no tienen disciplina y a cualquier hora quieren bajar y subir cosas, entonces moverlos, la instrucción es moverlos”, recalcó.

También se ha trabajado en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la regularización de las playas, continuó, entre otros puntos.

Primero recorrió parte del malecón y las playas del Monumento al Pescador hacia el norte, posteriormente acudió a la Zona Dorada para ver que todo esté funcionando en orden y saludar al personal de las instituciones y cuerpos de auxilio participantes en el Operativo de Seguridad de Semana Santa.

Dio a conocer que este jueves hasta las 12:00 horas se tenía una afluencia de cerca de 4 mil personas en las playas de Mazatlán, pero se espera que en el transcurso de la tarde la cifra sea mucho mayor.

También expresó que en la marcha que se realizó la tarde del miércoles para exigir a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento de la muerte de Aimé Joanna se pidió al Secretario de Seguridad Pública Municipal que estuviera al pendiente de cualquier cosa que se ofreciera, que resguardaran la integridad física de las personas que iban en ella, incluso hacia la Unidad Administrativa, de lejos, para no provocar ahí un conflicto.

“Lo hicieron, estuvieron al pendiente y que no transcurriera alguna anomalía, algún problema, no tuvimos nosotros ningún reporte de ese tipo (de presuntas amenazas para que no se realizara la manifestación), lo que sí es que la marcha con la exigencia que se trae transcurrió dentro de lo que cabe de manera normal, tranquila, pues obviamente nosotros como autoridad estamos obligados a resguardar este tipo de marchas y manifestaciones”, reiteró González Zataráin.

Y dijo que se apoyará de la misma manera las veces que las personas decidan realizar este tipo de marchas.