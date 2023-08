MAZATLÁN._ Un reciente caso de Covid-19 fue detectado entre trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán, sin embargo, el Alcalde Édgar González Zataráin descarta que se trate de un repunte.

El Presidente Municipal señaló que es un caso aislado y no hay de qué alarmarse, aunque algunos empleados decidieron realizarse la prueba de manera voluntaria para descartar una propagación del virus.

”Hubo un caso de Covid, nomas fue un caso, conocemos un caso, de hecho mandamos a hacerle prueba a Lety, ellas decidieron, no era Covid, hubo un poco de gripe ahí y nos asustamos todos y se fueron a hacer pruebas”, declaró.

González Zataráin mencionó que fue una gripa que presentaron varios trabajadores la que prendió la alerta, esto debido a las condiciones climatológicas de los últimos días en el puerto.

Por lo pronto, las autoridades permanecen pendientes ante cualquier otro caso que se pudiera presentar en los próximos días, para echar a andar los protocolos de sanidad correspondientes.

”Ahí están todas las muchachas trabajando, no han dejado de trabajar, el sábado nos fuimos a las 5 de la tarde, pero todo el mundo está ahí, en Presidencia no ha faltado nadie, todo mundo está trabajando normalito y sin enfermedad de nada”, dijo.

”No ha repuntado mucho, no hay que alarmarnos, no tenemos casos así específicos, si ustedes se fijan todo mundo andaba sin cubrebocas y todo porque no teníamos ningún caso, ahí conmigo están seis personas, no tenemos mayor problema”, añadió.