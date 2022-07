$!Repudian las luminarias sin resolver inundaciones en El Toreo, en Mazatlán

Con una manta gigante amarrada a una palmera y a la base de una luminaria nueva, los vecinos de El Toreo manifestaron su rechazo y exigieron solución inmediata a las inundaciones que padecen cada año y que no han sido atendidos por los gobiernos.

”Ya vamos en el primer año del señor Benítez (Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres) de vuelta, quien nos dio su palabra de honor de arreglarnos aquí, no estamos en contra de las luminarias, de que se embellezca Mazatlán, pero necesidades básicas son necesidades básicas para hablar de un puerto turístico sustentable”.

”Saludada a una señora de un problema añejo de El Toreo, han pasado cuatro gobernadores y no le resuelven el problema, un problema como yo le decía no lo originamos nosotros, pero te doy mi palabra, porque así me educaron, que antes de irme te lo voy a resolver, son las inundaciones de El Toreo que todos conocen, todos conocemos los que somos de esta región”, expresó Benítez Torres, durante el evento.

La mañana de este viernes, a pesar de las críticas por el alto costo de las luminarias, el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, presumió en su cuenta de Facebook, el nuevo alumbrado con lámparas led de las avenidas La Marina y Carlos Canseco, y de inmediato sus seguidores le recordaron el olvido en que su Gobierno mantiene a las colonias del puerto por falta de obras y le llovieron peticiones para que sean atendidas.

En su cuenta de Facebook, Benítez Torres, sin decir si está aún en su reciente viaje a Chihuahua o ya regresó al puerto, informó que esta noche, a las 20:30 horas, será inaugurada la primera etapa de este nuevo alumbrado.

”Por la noche se inaugurará el nuevo alumbrado de avenidas La Marina y Carlos Canseco, les adelanto las primeras imágenes. El resultado habla por sí mismo.

* Mayor visibilidad a los vehículos.

* Ahorro energético.

* Menos problemas de inseguridad”, se lee en la cuenta del Alcalde.

Y los usuarios no se quedaron alumbrados con su anuncio y le recordaron que para cuándo serán atendidas las colonias con alguna obra, además de que esa zona de La Marina y la Canseco se inundan en cada lluvia que cae.

Entre las múltiples peticiones que le hicieron a “El Químico” están la de la falta de alumbrado público en las colonias como Misiones, la Avenida Cruz Lizárraga, el Libramiento Pérez Escoboza, el Parque Lineal, las colonias Ferrocarrilera y Tellerías, Prados del Sol, San Joaquín, Villa Verde, Las Mañanitas, Villa Florida, La Foresta, entre muchas.