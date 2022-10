Requiere ASE más información sobre luminarias: Alcalde de Mazatlán

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres que la Auditoría Superior del Estado sigue requiriendo información de las observaciones realizadas al Ayuntamiento de Mazatlán en la investigación de los contratos de adquisición de luminarias a Azteca Lighting.

“Ayer (jueves) me llegaron otras observaciones, no se lo puedo decir, con todo respeto, porque yo afecto el debido proceso (si dice algo públicamente al respecto) de las investigaciones... pierdo el caso si yo le digo a usted algo”, continuó.

Aunque los señalamientos específicos están en el informe público de la ASE, el Alcalde argumentó que para no afectar el proceso no puede decir qué observaciones hace la Auditoría Superior del Estado al Ayuntamiento de Mazatlán.

“No se lo puedo decir oiga porque afecto el proceso, sí, sí, (ya nos notificaron)”, añadió Benítez Torres la mañana del viernes en entrevista con personal de medios de comunicación.

Con respecto a la postura de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de que se abra a la opinión pública la información el documento de rescisión del contrato por 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias, dijo que la ASE es la autoridad competente para esto.

“Bueno, la ASE es la autoridad competente para esto y ellos dirán y al Congreso (del Estado) le tocará analizar lo del 2020 que yo les dije: son puras cosas administrativas, observaciones que se han ido cumpliendo y finalmente el adeudo que mencionan los diputados lo es real, es el adeudo que nos dejaron de un ex Presidente Municipal por el caso Nafta y en ese momento apareció como adeudo, como si nosotros lo hubiéramos gastado, pero como les gusta golpearme de ahí se agarran”, reiteró el Alcalde.

“Pero yo no he pedido prestado ni un cinco, nunca me he pasado”, enfatizó.

Agregó que la Comuna todavía está trabajando en todas las observaciones que le ha hecho la ASE, entre ellas las de la Cuenta Pública de 2020.

Como se informó públicamente el jueves, la ASE promovió 30 promociones de responsabilidad administrativa contra funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán por los contratos de Azteca Lighting de acuerdo con la revisión específica que realizó esa instancia.