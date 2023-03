“El único apoyo que tengo es de mi hermano, mi mamá y él viven aquí cerca, mi mamá tiene 98 años, él la cuida y yo tambien le ayudo con ella, y él me ayuda a mover a mi hijo, porque yo ya no tengo fuerzas, él me lo acuesta y me lo levanta”, comentó Guadalupe.

Ella solicita apoyo de productos de la canasta básica para su alimentación y algunos medicamentos para su hijo como Picosulfato Sódico, Carbamazepina y Fenitoina Sodica, así como pañales con elástico de adulto.

Hoy es el cumpleaños de Raymundo

Este jueves 9 de marzo es el cumpleaños de Reymundo y como regalo pidió un pastel. Dice que le gustan los juguetes de bloques para armar.

La señora Guadalupe Arámburo Zazueta vive con su hijo Reymundo Lorat Arámburo en la calle Laureles, número 2804-B, en la Colonia Emiliano Zapata, y está pidiendo ayudar urgente.

Para cualquier donación pueden canalizarla a las oficinas de Noroeste en recepción.