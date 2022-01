Reservaciones en hoteles de Mazatlán están pausadas porque aún no se sabe si habrá Carnaval, señalan

Las reservaciones de hoteles para la semana del Carnaval de Mazatlán se quedaron pausadas en un 60 por ciento, dio a conocer el José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, pues a comparación de años sin pandemia, a estas fechas ya no había disponibilidad para esa fiesta.

No obstante, las reservaciones han crecido en las últimas dos semanas, pues hace apenas 15 días, el representante de la agrupación de hoteleros dio a conocer que las reservaciones ocupaban el 37 por ciento para Carnaval.

“Hubo una desaceleración en el tema de reservaciones, las reservaciones ahorita están frenadas porque la gente está en espera de si va a haber o no va a haber y la gente que ya hizo su apartado en caso de que no llegara a haber; la postura de los prestadores de servicios es dar las facilidades para reprogramar la fecha que es lo que sucedió el año pasado”.



- ¿Les afecta económicamente que todavía no haya una decisión?

- No quiero anteponer el tema económico al de salud porque es un tema importante en cuanto a los equilibrios, la postura de la Asociación de Hoteles es que el semáforo epidemiológico será el factor decisión en su momento; si hay, que bueno y (si no) nosotros respetaremos las indicaciones que en su momento determinen. No queremos que solamente sea factor de decisión el tema económico, para eso están las autoridades de Salud ¿verdad?



Sobre la opinión que tiene el sector hotelero de Mazatlán para realizar o no la fiesta carnestolenda, reiteró en que no se opondrán a la decisión que tomen las autoridades.

“Nuestra postura en el sentido del Carnaval es que vamos a ser respetuosos de lo que las autoridades determinen pero sí buscar que en la mesa de la toma de decisiones esté Secretaría de Turismo, Municipio e Iniciativa Privada”.



- ¿Ustedes apoyan que haya Carnaval o no?

- No es algo que esté en nuestra cancha porque nosotros estamos en una actividad de un sector económico, nosotros no tenemos el conocimiento técnico del tema de la Salud (...) lo que sí es que la coincidencia fue que si estábamos en semáforo rojo, se pospusiera la fecha o en su momento se determine si se programa el año que entra a los tiempos que haya posible.

Manguart Sánchez comentó que sería muy complicado posponerlo porque en lo próximo, no habría fechas disponibles para ello, pues no habría ocupación en los hoteles hasta mayo por los ‘puentes’ y las vacaciones que se vienen, por lo que se tendría que hacer un análisis exhaustivo para determinar en qué fecha sería ideal reprogramarlo.

Al respecto, Julio Birrueta Covarrubias, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en la Zona Dorada, explicó que el hecho de que no haya Carnaval no les afecta tanto a ellos porque esta fiesta sólo es de una semana, sino que lo que más los ha golpeado ha sido que esperaban mayor ocupación extranjera para estos meses pero por Ómicron, se redujeron.