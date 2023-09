MAZATLÁN._ Los vecinos de la Colonia Casa Redonda tronaron contra la CFE debido a la ola de apagones de varias horas que han afectado a las familias de Mazatlán y retuvieron al personal como medida de presión para que solucionaran el problema del suministro de luz.

Fue en el sector de Casa Redonda donde vecinos inconformes y molestos, ‘tomaron’ a personal de la Comisión Federal de Electricidad para presionar y que se reestableciera el servicio de luz.

Ante esto, informó el Alcalde, Édgar González Zataráin, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Otoniel Barrón Valdez, acudió a hablar con ellos para que ‘liberaran’ a los trabajadores de CFE.

Tras la ‘retención’ de personal de la Comisión Federal de Electricidad por vecinos molestos de Casa Redonda como medida de presión para restablecer el servicio de luz, el Alcalde de Mazatlán, dio a conocer que el Secretario de Seguridad Pública acudió a hablar con los vecinos de dicho sector para dialogar y que así pudieran a ‘liberar’ al personal.

González Zataráin, comentó que entiende la molestia de cada uno de los habitantes, pues fueron más de 48 horas sin el suministro energético.

“Los dejaron (trabajadores de CFE) muy molesta la gente, con justa razón, yo insisto, 48 horas sin energía, ya ahorita más de 48, pero obviamente no es toda la colonia, insisto, son sectores, son puntos, son de tres casas, de cuatro casas, de seis casas, eso no significa que no le tengas que tomar importancia, nada más que estamos hablando de la dimensión del problema (...) Nos preocupa mucho porque la gente ya se enfadó y con justa razón”, finalizó el Alcalde de Mazatlán.