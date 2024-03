MAZATLÁN._ Durante un operativo en el que participó personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se retiraron el jueves mesas y sillas que estaban fuera del área concesionada de restaurantes o restaurantes de palapas en las playas de Mazatlán, dijo el Oficial Mayor del Ayuntamiento mazatleco, Rogelio Olivas Osuna.

“También estamos ahorita a la par con el operativo con Semarnat y Profepa, desde ayer estuvo Profepa aquí, ya estuvimos quitando y retirando mesas y sillas y creo que hicieron dos actas levantadas Profepa por extenderse de la concesión”, añadió Olivas Osuna.

Agregó que el llamado a los concesionarios de restaurantes de palapas y otros establecimientos es a no extenderse del área que tienen concesionada en las playas de este puerto.

“Sobre todo a no sembrar, ahorita lo que estamos haciendo es invitando a que no siembren (no coloquen en área no permitida) las mesas y las sillas, ya el cliente si quiere ahora sí pone una silla y una mesa”, continuó.

Precisó que en el caso de los hoteles si tienen un área concesionada su concesión les establece que pueden hacer una delimitación siempre y cuando no entorpezcan el libre tránsito de las personas en las playas.

“Yo les recomendaba desde que estaba en Operadora de Playas que si querían delimitar que ponga una cuerda, pero sobre la arena, en la arena que (indique) hasta aquí es mi zona concesionada”, reiteró.

También expresó que en los restaurantes de palapas la gran mayoría cuenta con su licencia de alcoholes y el horario para operar como restaurante es hasta las 23:00 horas, si sacan su ampliación de horario es hasta las 24:00 horas, pero por lo regular, pero son mínimos los que cierran tarde.

“Mucha gente prefiere no vender, las palapas mejor no venden alcohol para evitarse (los concesionarios)”, expresó.

Por su parte el Alcalde Édgar González Zataráin, manifestó que Semarnat y Profepa, junto con el ex Capitán Regional de Puerto de Mazatlán, José Ángel Treviño Núñez, que ha sido destinado por el Ayuntamiento para ello junto con la Oficialía Mayor, trabajan en un proyecto de reordenar las playas en lo referente a los prestadores de servicios.

“Y obviamente ellos están coordinando y haciendo los recorridos para establecer el orden, lo que a mí me informan es que van muy bien, a habido junto con los vendedores ambulantes buen orden, obviamente ha prevalecido la organización bien estructurada junto con los vendedores, sí se han limitado a algunos vendedores que no tienen permiso por parte de Semarnat y obviamente eso también es bueno porque no puedes atiborrar de vendedores que no tengan permiso porque se te hace un caos”, continuó.

“Los restauranteros son los que venden (bebidas alcohólicas) y sí tienen permiso, sí tienen sus trámites, sus licencias y obviamente siempre están al corriente en ese sentido, así es que no hay problema con ellos”.

En esta Semana Santa no se tienen barras de venta de cervezas como en años anteriores, expresó el Alcalde.