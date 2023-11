Además la aprobación de las reformas constitucionales sobre pensión a personas con discapacidad permanente que en 2023 ha beneficiado a un millón 253 mil 440 personas que reciben 2 mil 950 pesos de manera bimestral, también ha presentado en lo particular, entre otras, reformas a la Ley de Salud y al Código Penal Federal.

En entrevista manifestó que sí buscará la reelección por segunda ocasión como Diputada federal por Morena para un tercer periodo y no descarta buscar la Presidencia Municipal de Mazatlán, pero hasta el 2027.

”Yo ahorita ya me inscribí en la reelección, ya estoy inscrita en la elección consecutiva que tenemos por ahí también se puede, hasta ahorita se peude la elección consecutiva, vamos a ver porque voy a entrar a una encuesta y si los números no me dan entrará el que continúe”, expresó.

”La Presidencia (Municipal de Mazatlán) yo creo que no, estamos esperando que pase de aquí al 3, 5 de diciembre porque no hay nada firme que digas es hombre, es mujer, pero yo creo que todos los que tengan aspiraciones o quieran candidatearse hay que esperarnos los tiempos, nos esperamos los tiempos, yo veo que andan ya lonas, espectaculares y todo, no”.

A la presentación de su Segundo Informe Legislativo la acompañaron los diputados federales Yadira Marcos y Leobardo Alcántara y diputadas locales como Alma Garzón, entre otros.