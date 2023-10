“Tenemos un gobierno corrupto en Mazatlán de Morena, por eso salió ‘El Químico’, no tenemos un Presidente municipal, tenemos un sustituto, porque todavía al ‘Químico’ no lo han juzgado por el fraude de los 400 millones, tenemos un sustituto porque nadie votó por él, tenemos un sustituto porque no cuenta con fuero constitucional”, sentenció.

“Vamos a sacar este gobierno corrupto porque robaron en Cultura, en la Jumapam, han hecho obras ilícitas y con la ayuda del PRI, del PAN, del PRD y de las organizaciones civiles vamos a sacar a Morena en el 2024”, agregó.

Durante la toma de protesta estuvieron Paola Gárate Valenzuela, presidenta Comité Directivo Estatal del PRI; Bernardino Antelo, secretario general; Álvaro Ruelas, delegado del CEN en el estado; Jorge Meade, subsecretario de la Organización del Comité Directivo Nacional; la secretaria general de la CNOP, Érika Sánchez; los delegados Germán Escobar y Maribel Chollet Morán; y Jorge Abel López Sánchez, ex Alcalde de Mazatlán.

Mientras que entre el público que asistió a presenciar esta toma de protesta había presencia de los partidos aliados, por el PAN se encontraba Roberto Gonzalez y por el PRD Victor Saínz Sánchez.