$!Rocha Moya no ha hecho nada por los desplazados, critica Movimiento Amplio Social Sinaloense

Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, ya tiene 141 días en el poder, y hasta ahora no ha hecho nada por los desplazados por la violencia, criticó Lorena García, coordinadora del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

Una de las líderes del MASS detalló que hubo un compromiso de comprar seis hectáreas de terreno para darle vivienda a la gente desplazada por la violencia en Mazatlán, sin embargo, a pesar de que de palabra el Gobernador se los aseguró, no se ve cuándo se adquirirán.

“Él se comprometía de que se iba hacer la compra de las seis hectáreas que, ya estaban por comprarse, que ya estaba eso, que ya estaba el dinero, que no había problema, le dijo a las más de 600 personas que estaban aquí, que estuvieron aquí, que no le iba a fallar a nadie”, recordó Lorena García.

“Es hora que no se hace la compra de las seis hectáreas, es hora que no se notifica lo que es Villa Unión, lo que es Mazatlán, lo que es Concordia, son 141 días que tiene ya el Gobierno, y no ha hecho lo que es nada, la gente ya está desesperada, no sé si el Gobernador no está cumpliendo, nos mintió, o son sus empleados los que no han cumplido con esto”, lamentó.