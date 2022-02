Rocha no ha dado la cara ya por los desplazados, no ha cumplido sus promesas, acusa el MASS

El Gobernador Rubén Rocha Moya no ha dado la cara a los desplazados del sur del estado y no ha cumplido sus promesas, acusó Miguel Ángel Gutiérrez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

El activista explicó que si bien fueron recibidos al inicio de la administración del morenista, ya no han sido atendidos por él, dijo que la comunicación no era la mejor, dado que tiene el ‘teléfono descompuesto’.

“Somos amigos del señor Rocha, queremos seguir siendo sus amigos, pero tiene el teléfono descompuesto, desde que iniciamos la primera manifestación, descompuso el teléfono y no ha dado la cara, se le olvidaron los abrazos y los besos que daba a los adultos mayores y a los niños, y las promesas que hizo no las ha cumplido”, lamentó.

Gutiérrez señaló que se reunirán con Ruth Díaz Gurría, titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, para ver qué acciones de gobierno pueden hacer, pero de no haber solución y si no se comienzan a hacer obras para los desplazados del sur del estado, sobre todo de Mazatlán, Concordia y Villa Unión, habrá manifestaciones.

“Nosotros vamos a reunirnos con ellos mañana para iniciar el censo de todos los desplazados de todo el estado, el 22 nos vamos a reunir en una reunión intersecretarial, donde esperamos que para ese día ya hayan las primeras obras, debo decir que si no hay las primeras obras, vamos a hacer dos cosas, o es una marcha en Concordia, Villa Unión y Mazatlán el mismo domingo de Carnaval, haya o no haya Carnaval, o hacemos una sola marcha, igual como la que hicimos el pasado domingo, pero ahora con espacio intermitente, 15 minutos caminamos y 15 descansamos”, sostuvo.

Además, acusó que las 50 casas que ya fueron entregadas en el Fraccionamiento C-VIVE en Mazatlán, no están en las mejores condiciones, y que los terrenos aledaños donde se construirían más viviendas, no tienen aún los servicios públicos para que lleguen personas a vivir ahí.

“Son casas mal hechas, en malas condiciones... pero es lo que ya tenemos, pero ya atrás hay una serie de terrenos que no tienen servicio, agua, no tienen luz, no tienen drenaje, entonces ¿la gente cómo se viene a vivir? Este pavimento (sobre el cual están las casas) tú puedes ver la pendiente hacia allá y hacia acá, el desnivel que hay”, indicó.