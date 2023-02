MAZATLÁN._ Que la autoridad correspondiente resuelva la fuerte fuga de aguas de drenaje que se presenta en el acceso al Centro Penitenciario El Castillo y a un lado del Centro Regional de Justicia Acusatoria y Oral Sur, en Mazatlán, porque no permite el libre acceso, además de los fuertes olores fétidos que despide, exigen abogados.

“Y lo grave de esto es que no se pude accesar al Centro de Impartición de ahí porque está rodeado de aguas negras, son unos arroyos que impiden el paso”, añadió Serna Valdés y así se pudo constatar en el lugar este sábado.

Recordó que este problema ya tiene meses, sino es que el año ya y no se ve a una autoridad que se haga responsable ni de parte del Estado ni del Municipio.

“Cómo es posible que ahí a las narices de la autoridad se presente esa situación, esa falta de mantenimiento donde carros se quedan atascados, la gente no puede llegar al penal porque tiene que andar brincando (los charcos de agua de drenaje), los abogados no podemos caminar para andar cruzando calles porque está toda una laguna del drenaje”.

“Los drenajes de ahí es una peste muy fuerte que se encuentra, las condiciones de salubridad son indeseables y pues de alguna forma son situaciones que son vergonzosas y que no debe de haber en un protocolo de una instalación pública, de alguna manera fue mucha la inversión que se dio en el Centro de Justicia de ahí de la sede Zona Sur para que se deje de hacer el mantenimiento adecuado a la misma sede y tengamos esa cuestión vergonzosa”, recalcó el dirigente de abogados en la entidad.

“Porque si uno va a otros estados no están en esas condiciones, compañeros postulantes de otros estados de la República de alguna manera nos dicen cómo es posible que ustedes estén así, somos una vergüenza en las instalaciones en ese sentido y yo creo que el sur de Sinaloa se merece algo mejor para el debido acceso a la justicia que se requiere y no poner ese tipo de cuestiones con la finalidad de que no se vaya a pedir justicia o se deje de visitar a la persona que se encuentre internada en el penal correspondiente”.