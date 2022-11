$!Rotarios entregarán 11 unidades de auxilio a dependencias municipales y a Bomberos en Sinaloa

“Habrá otro camión de escala con el que vamos a iniciar conjuntamente con el Municipio de Concordia y Bomberos Veteranos, la estación de Bomberos y Servicios de Concordia, vamos a crear un nuevo servicio en un Municipio, como ya lo hicimos en El Rosario, como lo hicimos en Escuinapa y cómo lo hicimos en Juanacatlán, Jalisco, y como se hizo en Navolato, ya hemos hecho nacer unos 5 u 6 nuevos servicios”, apuntó.

Además, se entregará equipo de auxilio, salvamento y protección, entre ellos, aditamentos como chaquetones, pantalones, cascos, botas, respiración autónoma y quijadas de vida.

Este lunes, a las 8:00 horas, el grupo de Rotarios de Alberta, Canadá, que son integrantes de Rotary Club of Swan City, Rotary Club of Grande Prairie, Rotary Club of Grande Prairie After Five, Rotary Club of Edson y Rotary Club of Peace River, serán recibidos por el alcalde Édgar González, en una ceremonia que se efectuará en Cabildo, donde se hará la entrega simbólica de las unidades.